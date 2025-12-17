Во среду, 17 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Фаренсе» и «Бенфика».

Игра пройдет в Фару на стадионе «Эштадиу де Сау Луиш».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция