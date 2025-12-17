Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Фаренсе – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Португалии
Фаренсе
17.12.2025 22:45 - : -
Бенфика
Португалия
17 декабря 2025, 12:27 | Обновлено 17 декабря 2025, 12:28
Фаренсе – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала кубка состоится 17 декабря в 22:45 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Во среду, 17 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Фаренсе» и «Бенфика».

Игра пройдет в Фару на стадионе «Эштадиу де Сау Луиш».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Георгий Судаков Анатолий Трубин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
