Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Для меня это большая честь»
Вратарь «Манчестер Сити» отреагировал на получение престижной награды от FIFA
Итальянский вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на то, что FIFA признала его лучшим голкипером 2025 года:
«Для меня большая честь получить эту престижную награду, и я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я очень горжусь тем, что меня признали лучшим голкипером в мире. Горжусь, что опередил таких замечательных вратарей, которых я очень уважаю и которыми восхищаюсь.
Это был невероятный год, который надолго останется в моей памяти, и я очень тронут, что моя роль в достижении успеха за этот период была признана. Я искренне благодарен за это признание и надеюсь на новые успехи в своем новом клубе «Манчестер Сити».
Джанлуиджи Доннарумма в сезоне 2024/25 провел 47 матчей на клубном уровне, пропустив 43 гола и 17 раз сыграв «на ноль». В нынешней кампании на его счету 18 матчей, 16 пропущенных и 8 клиншитов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь выйдет на поле в матче Кубка Испании
Ботафого не хочет платить 3 миллиона евро