Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Для меня это большая честь»

Итальянский вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на то, что FIFA признала его лучшим голкипером 2025 года:

«Для меня большая честь получить эту престижную награду, и я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я очень горжусь тем, что меня признали лучшим голкипером в мире. Горжусь, что опередил таких замечательных вратарей, которых я очень уважаю и которыми восхищаюсь.

Это был невероятный год, который надолго останется в моей памяти, и я очень тронут, что моя роль в достижении успеха за этот период была признана. Я искренне благодарен за это признание и надеюсь на новые успехи в своем новом клубе «Манчестер Сити».

Джанлуиджи Доннарумма в сезоне 2024/25 провел 47 матчей на клубном уровне, пропустив 43 гола и 17 раз сыграв «на ноль». В нынешней кампании на его счету 18 матчей, 16 пропущенных и 8 клиншитов.