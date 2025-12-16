Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
Спортинг Хихон
16.12.2025 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
16 декабря 2025, 14:17 |
Спортинг Хихон – Валенсия. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании

Поединок состоится 16 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря, свою встречу в 1/16 финала Кубка Испании проведут Спортинг Хихон – Валенсия.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Спортинг Хихон

У «красно-белых» история длиной в 120 лет, за это время они не завоевали ни одного трофея, хотя провели в элите немало сезонов и дважды играли в финалах национального кубка. Клуб играет сейчас в Сегундо, где идет шестым, отставание от топ-6 составляет всего одно очко. В последнем матче Спортинг Хихон обыграл дома Гранаду – 1:0, благодаря забитому мячу в конце встрече.

У команды образовалась серия из трех матчей без поражений в чемпионате, за это время удалось набрать 7 очков. Кубок Испании отличная возможность напомнить о себе всей стране, но цель вернуться в элиту должна быть в приоритете.

Валенсия

«Летучим мышам» тяжело в этом сезоне, поскольку им приходится вести борьбу за выживание в Ла Лиге. Команда идет на 17 строчке в чемпионате, опережая Жирону из зоны вылета только по дополнительным показателям. В последнем туре Валенсия уступила на выезде Атлетико со счетом 1:2, чем прервала приятную серию из четырех матчей без поражений в элитном дивизионе.

Клуб целых 19 раз играл в финале Кубка Испании и в 8 случаях выигрывал этот трофей, но в этом сезоне шансы на удачное выступление не выглядят высокими. На предыдущем этапе Валенсия одолела скромную Картахену в овертайме – 2:1, забив решающий мяч на 120+1 минуте, причем соперник перед этим не реализовал пенальти.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний, но сейчас они встречаются только в национальном кубке. Последний такой матч состоялся в 2023 году, когда Валенсия выиграла на выезде 4:0.

Прогноз

Изначально букмекеры не выделяли фаворита в этой паре, но сейчас небольшое преимущество на стороне гостей. Как не крути, Валенсия является представителем элиты. С другой стороны, спортинг играет дома, а это серьезное преимущество. Ожидаю увидеть упорную, но не самую зрелищную борьбу, ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,6 выглядит проходимой.

Прогноз Sport.ua
Спортинг Хихон
16 декабря 2025 -
22:00
Валенсия
