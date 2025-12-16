Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сможет ли Эпицентр начать весеннюю часть УПЛ на родном стадионе
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 14:51 |
571
0

Известно, сможет ли Эпицентр начать весеннюю часть УПЛ на родном стадионе

Возвращение в Каменец-Подольский задерживается

16 декабря 2025, 14:51 |
571
0
Известно, сможет ли Эпицентр начать весеннюю часть УПЛ на родном стадионе
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, на стадионе имени Григория Тонкочеева в Каменце-Подольском затягивают с началом работ по установке искусственного освещения и подогрева футбольного поля.

Поэтому новичок УПЛ «Эпицентр» стартовые домашние поединки второй части сезона вынужден будет проводить в гостях. Речь идет о матчах 17 и 19 туров, соответственно, с ЛНЗ и «Колосом». И, похоже, альтернативы стадиону «Левый Берег» в Киеве нет, потому что на тернопольской арене имени Романа Шухевича, где принимали соперников подоляне ранее, отсутствует подогрев. Разве что они дадут согласие сыграть эти матчи на поле визави – в Черкассах и Ковалевке. Хотя руководство «Эпицентра» вряд ли пойдет на это, учитывая сложное турнирное положение команды.

Сейчас подопечные Сергея Нагорняка занимают 14 место в чемпионате, набрав 14 очков, и ближайший поединок проведут с ЛНЗ (базовая дата – 21 февраля).

Ранее игрок «Эпицентра» Андрей Борячук отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

По теме:
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
ЯРМОЛЕНКО: «Была не очень серьезная травма. Я пропустил три недели»
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадионы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Футбол | 15 декабря 2025, 19:01 0
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко

Лондонский клуб поздравил украинца с днем ​​рождения

Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16 декабря 2025, 08:18 8
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо

Украинский вратарь выйдет на поле в матче Кубка Испании

Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Футбол | 16.12.2025, 07:10
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16.12.2025, 09:33
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер
Футбол | 16.12.2025, 13:39
Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер
Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 5
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 8
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 24
Футбол
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем