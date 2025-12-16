Известно, сможет ли Эпицентр начать весеннюю часть УПЛ на родном стадионе
Возвращение в Каменец-Подольский задерживается
Как стало известно Sport.ua, на стадионе имени Григория Тонкочеева в Каменце-Подольском затягивают с началом работ по установке искусственного освещения и подогрева футбольного поля.
Поэтому новичок УПЛ «Эпицентр» стартовые домашние поединки второй части сезона вынужден будет проводить в гостях. Речь идет о матчах 17 и 19 туров, соответственно, с ЛНЗ и «Колосом». И, похоже, альтернативы стадиону «Левый Берег» в Киеве нет, потому что на тернопольской арене имени Романа Шухевича, где принимали соперников подоляне ранее, отсутствует подогрев. Разве что они дадут согласие сыграть эти матчи на поле визави – в Черкассах и Ковалевке. Хотя руководство «Эпицентра» вряд ли пойдет на это, учитывая сложное турнирное положение команды.
Сейчас подопечные Сергея Нагорняка занимают 14 место в чемпионате, набрав 14 очков, и ближайший поединок проведут с ЛНЗ (базовая дата – 21 февраля).
Ранее игрок «Эпицентра» Андрей Борячук отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.
