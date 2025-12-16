Подготовили предложение. Звезда сборной Украины может сменить клуб

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может перебраться в «Фенербахче». Об этом сообщает Gusholder Haber Bülteni.

По информации источника, турецкий клуб подготовил предложение для 28-летнего футболиста после контактов с Серлотом, во время стали известны запросы норвежца.

В текущем сезоне Артем Довбик вышел на поле 14 раз, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» в партнеры Довбику хочет подписать футболиста «Шахтера».