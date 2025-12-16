Подготовили предложение. Звезда сборной Украины может сменить клуб
Артем Довбик попал в сферу интересов «Фенербахче»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может перебраться в «Фенербахче». Об этом сообщает Gusholder Haber Bülteni.
По информации источника, турецкий клуб подготовил предложение для 28-летнего футболиста после контактов с Серлотом, во время стали известны запросы норвежца.
В текущем сезоне Артем Довбик вышел на поле 14 раз, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» в партнеры Довбику хочет подписать футболиста «Шахтера».
