Рух премировали дополнительным отдыхом

Как стало известно Sport.ua, после четырех побед подряд в УПЛ футболисты «Руха» получили премию: два дополнительных дня к отпуску. Поэтому они возобновят тренировочный процесс не 12 января, а 14 января.

По имеющейся информации, клубное руководство склоняется к тому, чтобы зимний этап подготовки снова прошел в Словении, где нет проблем со спарринг-партнерами.

Что касается кадрового вопроса, то результативная игра в последних календарных матчах гамбийского нападающего Бабукарра Фаала привлекла к нему внимание скаутов сразу нескольких команд, в частности ЛНЗ. Вот почему не исключено, что африканец уже скоро сменит прописку.

Подопечные Ивана Федика набрали 19 очков и занимают десятое место в чемпионате. В 17-м туре в Киеве «Рух» померяется силами с «Динамо» (базовая дата – 21 февраля).

