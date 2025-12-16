Рух премировали дополнительным отдыхом

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 11:13 |
Есть интерес к гамбийскому бомбардиру львовского клуба Фаалу

ФК Рух Львов

Как стало известно Sport.ua, после четырех побед подряд в УПЛ футболисты «Руха» получили премию: два дополнительных дня к отпуску. Поэтому они возобновят тренировочный процесс не 12 января, а 14 января.

По имеющейся информации, клубное руководство склоняется к тому, чтобы зимний этап подготовки снова прошел в Словении, где нет проблем со спарринг-партнерами.

Что касается кадрового вопроса, то результативная игра в последних календарных матчах гамбийского нападающего Бабукарра Фаала привлекла к нему внимание скаутов сразу нескольких команд, в частности ЛНЗ. Вот почему не исключено, что африканец уже скоро сменит прописку.

Подопечные Ивана Федика набрали 19 очков и занимают десятое место в чемпионате. В 17-м туре в Киеве «Рух» померяется силами с «Динамо» (базовая дата – 21 февраля).

Ранее вингер «Руха» Василий Рунич подвел итоги матча 16 тура УПЛ с «Полтавой».

