  4. Вингер Руха: «Жаль, что чемпионат уходит на паузу»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 09:47 |
Василий Рунич прокомментировал победу над Полтавой

ФК Рух. Василь Рунич

Вингер «Руха» Василий Рунич подвел итоги победного матча 16-го тура УПЛ с «Полтавой» – 2:1.

«Позитивные эмоции, ведь команда одержала важную победу. Хотелось уйти в отпуск на победной ноте и в хорошем настроении. Прекрасно, что нам это удалось.

Погода внесла свои коррективы, поэтому мы знали, что футбола сегодня будет мало. При такой игре команды еще и забили три гола, поэтому этим порадовали болельщиков. В целом «Рух» хорошо сыграл и добился важного для себя результата.

Мы понимали, что при такой игре любая ошибка защитников может привести к голевой возможности. Я ожидал отскоков, и в одном из моментов удалось воспользоваться ошибкой соперника, отдать на Бабукара Фаала, который набегал на пустые ворота – рад, что он забил гол. Да, возможно, это было совпадением обстоятельств, но такие моменты нужно реализовывать, что мы и сделали.

Жаль, что чемпионат уходит на паузу, ведь команда как раз набрала хороший ход. Мы даже шутили об этом с ребятами в раздевалке. Команда довольна, что смогла выдать победную серию после разочарования от не самых лучших результатов в начале сезона. Сейчас «Рух» набрал важные очки и уходит в отпуск. Игроки смогут провести время с родными, друзьями, отдохнуть – это добавит нам сил и позитивных эмоций, и поможет с отличным настроением начать подготовку ко второй части сезона».

Ранее Илья Квасница прокомментировал победу команды в матче 16-го тура УПЛ над «Полтавой» – 2:1.

Василий Рунич Рух Львов Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава - Рух
Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
