  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»
Украина. Премьер лига
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»

Коуч ЛНЗ высказался о борьбе за чемпионство

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил шансы «фиолетовых» в борьбе за титул Украинской Премьер-лиги.

«Что касается борьбы за чемпионство – я бы сейчас не говорил категорически, что мы готовы выиграть чемпионат. Это футбол. Надо играть, готовиться, ставить максимальные цели.

У нас очень серьезные соперники с историей, сильно работающие на трансферном рынке. Это будет непросто. Я могу одно пообещать – я не знаю, как закончим чемпионат, но будем каждую игру играть на победу и ставить самые высокие цели», – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
