Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил шансы «фиолетовых» в борьбе за титул Украинской Премьер-лиги.

«Что касается борьбы за чемпионство – я бы сейчас не говорил категорически, что мы готовы выиграть чемпионат. Это футбол. Надо играть, готовиться, ставить максимальные цели.

У нас очень серьезные соперники с историей, сильно работающие на трансферном рынке. Это будет непросто. Я могу одно пообещать – я не знаю, как закончим чемпионат, но будем каждую игру играть на победу и ставить самые высокие цели», – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.