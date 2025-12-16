Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»
Коуч ЛНЗ высказался о борьбе за чемпионство
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил шансы «фиолетовых» в борьбе за титул Украинской Премьер-лиги.
«Что касается борьбы за чемпионство – я бы сейчас не говорил категорически, что мы готовы выиграть чемпионат. Это футбол. Надо играть, готовиться, ставить максимальные цели.
У нас очень серьезные соперники с историей, сильно работающие на трансферном рынке. Это будет непросто. Я могу одно пообещать – я не знаю, как закончим чемпионат, но будем каждую игру играть на победу и ставить самые высокие цели», – сказал Пономарев.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
