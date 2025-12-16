Лидер клуба УПЛ может покинуть чемпионат Украины и перебраться в Бразилию

Лидер и один из лучших бомбардиров криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна.

Клуб Украинской Премьер-лиги активировал клаусулу в контракте легионера, однако 24-летний футболист из Венесуэлы не намерен надолго задерживаться в криворожской команде.

В услугах Мендосы заинтересован бразильский «Ботафого», который планирует начать переговоры о полноценном трансфере венесуэльского игрока. Слухи о возможном переходе вингера в донецкий «Шахтера» или черкасский ЛНЗ не соответсвуют действительности.

Глейкер перебрался в чемпионат Украины из «Ангостуры» (Венесуэла) и играл в Премьер-лиге на правах аренды. В декабре «Кривбасс» воспользовался опцией выкупа футболиста, суммарно заплатив 550 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Мендоса провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.