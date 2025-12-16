ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с лидером

«Прикарпатье» из Ивано-Франковска официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Андреем Хомой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Руководство МФК «Прикарпатье-Благо», тренерский штаб, партнеры по команде и болельщики благодарны Андрею Хоме за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и его вклад в победы ивано-франковской команды, поэтому желают крепкого здоровья, спортивного долголетия и успехов в дальнейшем.

По официальной информации, клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В СМИ появилась информация, что Андрей продолжит карьеру в расположении одесского Черноморца.

В нынешнем сезоне Хома провел 18 матчей за Прикарпатье, забив 10 мячей и отдав три результативных передачи.