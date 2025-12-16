Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с лидером
Украина. Первая лига
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с лидером

Андрей Хома получил статус свободного агента

ФК Прикарпатье. Андрей Хома

«Прикарпатье» из Ивано-Франковска официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Андреем Хомой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Руководство МФК «Прикарпатье-Благо», тренерский штаб, партнеры по команде и болельщики благодарны Андрею Хоме за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и его вклад в победы ивано-франковской команды, поэтому желают крепкого здоровья, спортивного долголетия и успехов в дальнейшем.

По официальной информации, клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В СМИ появилась информация, что Андрей продолжит карьеру в расположении одесского Черноморца.

В нынешнем сезоне Хома провел 18 матчей за Прикарпатье, забив 10 мячей и отдав три результативных передачи.

По теме:
Рух премировали дополнительным отдыхом
Иностранный клуб вынужден отказаться от трансфера форварда Динамо Бленуце
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»
Андрей Хома расторжение контракта Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: ФК Прикарпатье
alex.belogubko
ЧО нужен Авагимян--Мякушко--Рыбалко
