ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с лидером
Андрей Хома получил статус свободного агента
«Прикарпатье» из Ивано-Франковска официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Андреем Хомой. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Руководство МФК «Прикарпатье-Благо», тренерский штаб, партнеры по команде и болельщики благодарны Андрею Хоме за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и его вклад в победы ивано-франковской команды, поэтому желают крепкого здоровья, спортивного долголетия и успехов в дальнейшем.
По официальной информации, клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В СМИ появилась информация, что Андрей продолжит карьеру в расположении одесского Черноморца.
В нынешнем сезоне Хома провел 18 матчей за Прикарпатье, забив 10 мячей и отдав три результативных передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд