КАРРАГЕР: «Мы только что увидели лучший матч сезона»

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Англия
16 декабря 2025, 04:38 |
Бывший защитник не сдержал эмоций после игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

«Мне кажется, мы только что увидели лучший матч нынешнего сезона Премьер-лиги. Именно такие игры подтверждают статус АПЛ как сильнейшего чемпионата и футбольного продукта в мире.

На протяжении большей части встречи «Манчестер Юнайтед» выглядел великолепно. В первом тайме «Борнмут» действовал неубедительно, однако после перерыва команда преобразилась и показала отличный футбол.

Это был фантастический и по-настоящему яркий матч», – отметил Каррагер.

Джейми Каррагер Ливерпуль Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Борнмут Манчестер Юнайтед - Борнмут
Михаил Олексиенко Источник: BBC
