КАРРАГЕР: «Мы только что увидели лучший матч сезона»
Бывший защитник не сдержал эмоций после игры
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» (4:4) в 16-м туре АПЛ.
«Мне кажется, мы только что увидели лучший матч нынешнего сезона Премьер-лиги. Именно такие игры подтверждают статус АПЛ как сильнейшего чемпионата и футбольного продукта в мире.
На протяжении большей части встречи «Манчестер Юнайтед» выглядел великолепно. В первом тайме «Борнмут» действовал неубедительно, однако после перерыва команда преобразилась и показала отличный футбол.
Это был фантастический и по-настоящему яркий матч», – отметил Каррагер.
