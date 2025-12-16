КАРРАГЕР: «Мы только что увидели лучший матч сезона»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

«Мне кажется, мы только что увидели лучший матч нынешнего сезона Премьер-лиги. Именно такие игры подтверждают статус АПЛ как сильнейшего чемпионата и футбольного продукта в мире.

На протяжении большей части встречи «Манчестер Юнайтед» выглядел великолепно. В первом тайме «Борнмут» действовал неубедительно, однако после перерыва команда преобразилась и показала отличный футбол.

Это был фантастический и по-настоящему яркий матч», – отметил Каррагер.