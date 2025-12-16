Мареска удивлен отсутствием поддержки в Челси

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ощущает недостаток поддержки со стороны руководства клуба после нескольких поражений, сообщает talkSPORT.

По данным источника, Мареска понял, что модель «Челси», ориентированная на молодежь, не претерпит кардинальных изменений, так как она поддерживается руководством и уже приносит результаты. Тренер ценит работу с талантливыми игроками, такими как Коул Палмер и Эстевау Виллиан, и получает удовольствие от ежедневной работы с перспективной молодежью.

В то же время итальянец был удивлен отсутствием поддержки после поражения от «Аталанты» в Лиге чемпионов и испытывал нехватку защиты после других неудачных матчей, хотя источники в клубе утверждают, что 45-летний специалист всегда пользовался поддержкой и подписал пятилетний контракт при вступлении в команду.