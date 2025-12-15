Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ситуация опасна». Моуриньо объяснил, в чем Судаков проигрывает конкурентам
Португалия
15 декабря 2025, 22:22 |
834
1

«Ситуация опасна». Моуриньо объяснил, в чем Судаков проигрывает конкурентам

Тренер Бенфики рассказал об изменениях, проведённых в матче с «Морейренсе»

15 декабря 2025, 22:22 |
834
1 Comments
«Ситуация опасна». Моуриньо объяснил, в чем Судаков проигрывает конкурентам
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо на пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (4:0) заявил, что украинский хавбек Георгий Судаков не так хорошо прессингует и взаимодействует с нападающими в центре поля, как его партнеры в полузащите Леандро Баррейро и Фредрик Аурснес.

«Наша команда сильна с Баррейро на этой позиции (в центре полузащиты – прим.). Но он был вынужден покинуть поле из-за травмы. Однако он пожертвовал собой, оставаясь на поле до перерыва, чтобы не тратить время на замену. Эта ситуация с Баррейро была опасной. Он был достаточно важным игроком, чтобы покинуть поле.

Тогда у меня было два варианта: переместить Судакова в центр и выпустить вингера, но это изменило бы организацию игры. Или же использовать Аурснеса, который похож на Баррейро своей способностью прессинговать и хорошо взаимодействовать с нападающим. Поэтому на фланг вышел Жуан Регу. Я доверяю молодым игрокам, и они отвечают взаимностью», - цитирует Моуриньо MaisFutebol.

Сообщалось, что Судаков всерьез напугал «Бенфику» в матче Лиги чемпионов с «Наполи».

По теме:
Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ
13-й в сезоне и 51-й за Бенфику. Трубин снова сохранил свои ворота
Сухарь Трубина, предассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника
Жозе Моуриньо Георгий Судаков Морейренсе Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15 декабря 2025, 11:26 31
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Футбол | 15 декабря 2025, 07:47 22
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны

На футболиста претендует «Фенербахче»

Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Футбол | 15.12.2025, 16:05
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Александрия зимой попрощается с четырьмя опытными футболистами
Футбол | 15.12.2025, 22:35
Александрия зимой попрощается с четырьмя опытными футболистами
Александрия зимой попрощается с четырьмя опытными футболистами
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Футбол | 15.12.2025, 09:59
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
as and
брехун ти антоша.-"Це змінило б організацію гри"-от і все ...
Ответить
0
Популярные новости
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 5
Хоккей
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 5
Футбол
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем