«Ситуация опасна». Моуриньо объяснил, в чем Судаков проигрывает конкурентам

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо на пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (4:0) заявил, что украинский хавбек Георгий Судаков не так хорошо прессингует и взаимодействует с нападающими в центре поля, как его партнеры в полузащите Леандро Баррейро и Фредрик Аурснес.

«Наша команда сильна с Баррейро на этой позиции (в центре полузащиты – прим.). Но он был вынужден покинуть поле из-за травмы. Однако он пожертвовал собой, оставаясь на поле до перерыва, чтобы не тратить время на замену. Эта ситуация с Баррейро была опасной. Он был достаточно важным игроком, чтобы покинуть поле.

Тогда у меня было два варианта: переместить Судакова в центр и выпустить вингера, но это изменило бы организацию игры. Или же использовать Аурснеса, который похож на Баррейро своей способностью прессинговать и хорошо взаимодействовать с нападающим. Поэтому на фланг вышел Жуан Регу. Я доверяю молодым игрокам, и они отвечают взаимностью», - цитирует Моуриньо MaisFutebol.

Сообщалось, что Судаков всерьез напугал «Бенфику» в матче Лиги чемпионов с «Наполи».