«Мы стараемся это сделать». В ПСЖ высказались о кейсе Забарного и Сафонова
В парижском клубе не хотят допустить скандал в раздевалке
Во французском «ПСЖ» прокомментировали сложную ситуацию, сложившуюся между украинским защитником Ильей Забарным и российским вратарем Матвеем Сафоновым.
«Есть спортивные приоритеты, но есть и человеческие. И сейчас мы пытаемся успокоить ситуацию ради блага команды», – сказал источник, близкий к парижскому клубу, footix.fr.
В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 18 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.
що там сильно бьють москаля?
