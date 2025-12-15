Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мы стараемся это сделать». В ПСЖ высказались о кейсе Забарного и Сафонова
Франция
«Мы стараемся это сделать». В ПСЖ высказались о кейсе Забарного и Сафонова

В парижском клубе не хотят допустить скандал в раздевалке

Илья Забарный и Матвей Сафонов

Во французском «ПСЖ» прокомментировали сложную ситуацию, сложившуюся между украинским защитником Ильей Забарным и российским вратарем Матвеем Сафоновым.

«Есть спортивные приоритеты, но есть и человеческие. И сейчас мы пытаемся успокоить ситуацию ради блага команды», – сказал источник, близкий к парижскому клубу, footix.fr.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 18 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

По теме:
Источник: во Франции обеспокоены атакой российской пропаганды на ПСЖ
ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
Бывший защитник ПСЖ вспомнил конфликт, разделивший Мбаппе и Неймара
ПСЖ Матвей Сафонов Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Khafre
що там сильно бьють москаля?
Ответить
+1
