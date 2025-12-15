Лидер Александрии покинет команду в зимнее трансферное окно

25-летний албанский форвард Теди Цара, вероятно, покинет Александрию в зимнее трансферное окно.

По информации Sport.ua, агенты игрока ведут переговоры с другими командами УПЛ. Также в нападающем заинтересованы некоторые клубы из Европы.

Александрия не против отпустить своего ключевого игрока и готова рассматривать варианты с продажей Теди.

Цара присоединился к Александрии в январе 2025 года из албанского коллектива Партизани за 200 тысяч евро. В прошлом сезоне он успел провести 13 игр за Александрию в УПЛ, забил шесть голов и отдал три ассиста.

В кампании 2025/26 на счету Теди 19 поединков во всех турнирах и четыре забитых мяча. Его контракт с украинской командой рассчитан до лета 2028 года, а трансферная стоимость составляет 1 миллион евро по версии Transfermarkt.

В таблице чемпионата Украины 2025/26 Александрия занимает 15-е место с 11 очками. Ранее Sport.ua сообщал, что наставник Александрии Кирилл Нестеренко будет уволен с команды.

Статистика Теди Цара в Александрии

Трансферная история Теди Цара

Таблица УПЛ 2025/26