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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 21:52 | Обновлено 16 января 2025, 22:10
917
0

ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Александрия усилилась нападающим-легионером

Теди Цара подписал контракт с украинским клубом

16 января 2025, 21:52 | Обновлено 16 января 2025, 22:10
917
0
ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Александрия усилилась нападающим-легионером
ФК Александрия. Теди Цара

Албанский нападающий Теди Цара перешел из албанского «Партизани» в «Александрию», сообщают социальные сети украинского клуба.

24-летний футболист подписал контракт до 31 мая 2028 года.

Теди Цара стал первым в современной истории «Александрии» албанским игроком.

Теди выступал за молодежные сборные Албании, а также успел дебютировать за взрослую команду. В основной национальной команде Албании провел 2 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» назвала соперников на первую часть сборов.

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Данііл Киріяка Источник: ФК Александрия
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