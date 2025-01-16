ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Александрия усилилась нападающим-легионером
Теди Цара подписал контракт с украинским клубом
Албанский нападающий Теди Цара перешел из албанского «Партизани» в «Александрию», сообщают социальные сети украинского клуба.
24-летний футболист подписал контракт до 31 мая 2028 года.
Теди Цара стал первым в современной истории «Александрии» албанским игроком.
Теди выступал за молодежные сборные Албании, а также успел дебютировать за взрослую команду. В основной национальной команде Албании провел 2 матча и забил 1 гол.
Ранее сообщалось о том, что «Александрия» назвала соперников на первую часть сборов.
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