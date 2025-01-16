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  4. Сыграют с Динамо Б. Александрия назвала соперников на первую часть сборов
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 16:05 |
129
0

Сыграют с Динамо Б. Александрия назвала соперников на первую часть сборов

Команда Руслана Ротаня ко второй части сезона готовится в Турции

16 января 2025, 16:05 |
129
0
Сыграют с Динамо Б. Александрия назвала соперников на первую часть сборов
ФК «Александрия»

«Александрия» 15 января прибыла в Турцию. Команда проведет учебно-тренировочный сбор в Анталии. Продлится подготовка к возобновлению чемпионата УПЛ до 15 февраля.

Тренерский штаб под Руководством Руслана Ротаня запланировал 12 спаррингов. Первые четыре соперника уже известны. Первый контрольный матч «Александрия» проведет 20 января против «Динамо» (Батуми, Грузия).

Следующим соперником «Александрии» станет «Баник» (Острава). Игра запланирована на 24 января. 28 января украинский клуб проведет сразу два поединка. «Александрии» будут противостоять «Ферст Виенна» (Вена) и «Дак 1904» (Дунайская Стреда).

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань взял на сборы молодого бразильца.

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Александрия Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: ФК Александрия
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