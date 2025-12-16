Геннадий Буткевич вмешался в скандал между Металлистом 1925 и Вересом
Президент «Полесья» просил, чтобы матч доиграли на футбольном поле
Матч 15-го тура между «Металлистом 1925» и «Вересом», который проходил в Житомире, был досрочно прекращен на 20-й минуте из-за проблем с энергоснабжением на Центральном городском стадионе «Полесье».
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Геннадий Буткевич связался с президентом «Вереса» Иваном Надеиным, пытаясь урегулировать конфликт между житомирским клубом и «Металлистом 1925». Буткевич, который поддерживает дружеские отношения с обоими клубами и делит со «Металлистом» стадион, призвал стороны решать спор на футбольном поле, а не в кабинетах.
Он попросил Ивана Надеина решить вопрос на футбольном поле. Надеин согласился. Но через три дня стало известно, что «Верес» обратился в КДК с требованием засчитать «Металлисту 1925» техническое поражение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На футболиста претендует «Фенербахче»
Диана Зотова показала свою новую фотосессию