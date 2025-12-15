Источник: известный специалист заменит Вирта в тернопольской Ниве

Тернопольская «Нива», клуб Первой лиги, находится в поисках нового руководителя после ухода Юрия Вирта с поста главного тренера.

Фаворитом на его место является белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял черкасскую команду ЛНЗ, а затем длительное время сотрудничает с владельцем «Нивы» Романом Михайливым по развитию детского футбола.

Не исключено возможное назначение Юрия Вирта в «Феникс-Мариуполь». Хотя нынешний главный тренер клуба Максим Фещук официально не уволен, слабые результаты и игра команды создают почву для изменений. Преимуществом в пользу Вирта являются его теплые отношения с руководством клуба, что делает его реальным кандидатом на замену.