  4. Источник: известный специалист заменит Вирта в тернопольской Ниве
Украина. Первая лига
15 декабря 2025, 05:17 | Обновлено 15 декабря 2025, 05:38
Источник: известный специалист заменит Вирта в тернопольской Ниве

Олег Дулуб может возглавить команду Первой лиги

Источник: известный специалист заменит Вирта в тернопольской Ниве
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Тернопольская «Нива», клуб Первой лиги, находится в поисках нового руководителя после ухода Юрия Вирта с поста главного тренера.

Фаворитом на его место является белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял черкасскую команду ЛНЗ, а затем длительное время сотрудничает с владельцем «Нивы» Романом Михайливым по развитию детского футбола.

Не исключено возможное назначение Юрия Вирта в «Феникс-Мариуполь». Хотя нынешний главный тренер клуба Максим Фещук официально не уволен, слабые результаты и игра команды создают почву для изменений. Преимуществом в пользу Вирта являются его теплые отношения с руководством клуба, что делает его реальным кандидатом на замену.

Юрий Вирт Нива Тернополь Первая лига Украины отставка назначение тренера Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу Феникс-Мариуполь Максим Фещук Роман Михайлив ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов Источник: Telegram
