ВИДЕО. Пропустили во втором тайме, но Родриго сразу вывел Реал вперед

14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.

Алавес и мадридский«Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.

Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте (1:1)

Однако сразу Родриго снова вывел Реал вперед (2:1 на 76-й минуте).

ГОЛ! 1:1. Карлос Висенте, 69 мин

ГОЛ! 1:2. Родриго, 76 мин