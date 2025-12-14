Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Пропустили во втором тайме, но Родриго сразу вывел Реал вперед
Испания
14 декабря 2025, 23:37 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:48
На 76-й минуте галактикос ведут в счете 2:1 в игре против Алавеса

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.

Алавес и мадридский«Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте (1:1)

Однако сразу Родриго снова вывел Реал вперед (2:1 на 76-й минуте).

ГОЛ! 1:1. Карлос Висенте, 69 мин

ГОЛ! 1:2. Родриго, 76 мин

Николай Степанов
