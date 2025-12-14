Испания14 декабря 2025, 23:37 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:48
ВИДЕО. Пропустили во втором тайме, но Родриго сразу вывел Реал вперед
На 76-й минуте галактикос ведут в счете 2:1 в игре против Алавеса
14 декабря 2025, 23:37 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:48
14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.
Алавес и мадридский«Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.
Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте (1:1)
Однако сразу Родриго снова вывел Реал вперед (2:1 на 76-й минуте).
ГОЛ! 1:1. Карлос Висенте, 69 мин
ГОЛ! 1:2. Родриго, 76 мин
