14.12.2025 16:00 – FT 0 : 3
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги
14 декабря в 16:00 проходит игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Кристал Пэлас и Манчестер Сити играют на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.
Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед на 41-й минуте матча. Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд забил головой гол в раздевалку (1:0).
Гости удвоили перевес на 69-й минуте матча. Фил Фоден закрепил преимущество Манчестер Сити (2:0).
События матча
89’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
