Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 декабря в 16:00 проходит игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити играют на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед на 41-й минуте матча. Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд забил головой гол в раздевалку (1:0).

Гости удвоили перевес на 69-й минуте матча. Фил Фоден закрепил преимущество Манчестер Сити (2:0).

