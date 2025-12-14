Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
14.12.2025 16:00 – FT 0 : 3
Манчестер Сити
Англия
14 декабря 2025, 17:23 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:39
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16:00 проходит игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити играют на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед на 41-й минуте матча. Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд забил головой гол в раздевалку (1:0).

Гости удвоили перевес на 69-й минуте матча. Фил Фоден закрепил преимущество Манчестер Сити (2:0).

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
