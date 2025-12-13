Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ

Донецкий Шахтер немного улучшил свои перспективы получения прямой путевки в основной этап Лиги чемпионов 2026/27.

Это станет возможным в случае перераспределения места, отведенного для обладателя трофея.

Горняки с коэффициентом 47.625 занимают четвертое место среди клубов, которые претендуют на возможную вакантную позицию в основе ЛЧ. За последнюю неделю донецкий клуб прибавил +3.625 балла. Этот прирост обеспечили победа над мальтийским Хамрун Спартанс (2:0) в 5-м туре Лиги конференций и досрочный выход в плей-офф турнира.

Впереди Шахтера в этой рейтинговой гонке находятся Рейнджерс (59.250), Олимпиакос (56.500) и Копенгаген (53.375). При этом греческий и датский клубы добавили по +2.000 балла за прошлую неделю. В то же время позиции Рейнджерс и Копенгагена выглядят менее конкурентными из-за их положения в национальных чемпионатах. Шотландский клуб идет лишь четвертым, а датский занимает пятое место. Зато Олимпиакос лидирует в чемпионате Греции и остается главным конкурентом Шахтера в борьбе за прямое попадание в лиговую фазу ЛЧ.

Вакансия в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27 может появиться в случае, если победитель турнира получит путевку в ЛЧ через свой национальный чемпионат. При таком перераспределении мест (так называемый ребаланс) Шахтер может получить прямой билет в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ и одновременно опередит Олимпиакос в клубном рейтинге УЕФА либо если греческий клуб не станет чемпионом Греции. Если же команда из Пирея будет выше в рейтинге и воспользуется вакантным местом, донецкий клуб стартует с 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, а не с Q2 (при условии, если все остальные конкуренты вылетят).

Для горняков также принципиально важно удерживать преимущество над другими преследователями в рейтинге, так как шансы имеют Ференцварош (45.250), ПАОК (44.250), Динамо Загреб (44.000), РБ Зальцбург (44.000), Црвена Звезда (41.000), Карабах (40.000) и Селтик (40.000). Победа в чемпионате Украины в сочетании с успешным выступлением в Лиге конференций может обеспечить Шахтеру прямое попадание в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации.

Донецкий клуб остается среди фаворитов этой рейтинговой гонки, за которой продолжаем внимательно следить вместе.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(в случае, если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Клубный рейтинг УЕФА 2026

Инфографика