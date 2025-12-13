Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Лига чемпионов
13 декабря 2025, 14:23 | Обновлено 13 декабря 2025, 14:24
297
1

Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ

В случае ребаланса одна из команд поднимется из квалификации в основной раунд

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер немного улучшил свои перспективы получения прямой путевки в основной этап Лиги чемпионов 2026/27.

Это станет возможным в случае перераспределения места, отведенного для обладателя трофея.

Горняки с коэффициентом 47.625 занимают четвертое место среди клубов, которые претендуют на возможную вакантную позицию в основе ЛЧ. За последнюю неделю донецкий клуб прибавил +3.625 балла. Этот прирост обеспечили победа над мальтийским Хамрун Спартанс (2:0) в 5-м туре Лиги конференций и досрочный выход в плей-офф турнира.

Впереди Шахтера в этой рейтинговой гонке находятся Рейнджерс (59.250), Олимпиакос (56.500) и Копенгаген (53.375). При этом греческий и датский клубы добавили по +2.000 балла за прошлую неделю. В то же время позиции Рейнджерс и Копенгагена выглядят менее конкурентными из-за их положения в национальных чемпионатах. Шотландский клуб идет лишь четвертым, а датский занимает пятое место. Зато Олимпиакос лидирует в чемпионате Греции и остается главным конкурентом Шахтера в борьбе за прямое попадание в лиговую фазу ЛЧ.

Вакансия в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27 может появиться в случае, если победитель турнира получит путевку в ЛЧ через свой национальный чемпионат. При таком перераспределении мест (так называемый ребаланс) Шахтер может получить прямой билет в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ и одновременно опередит Олимпиакос в клубном рейтинге УЕФА либо если греческий клуб не станет чемпионом Греции. Если же команда из Пирея будет выше в рейтинге и воспользуется вакантным местом, донецкий клуб стартует с 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, а не с Q2 (при условии, если все остальные конкуренты вылетят).

Для горняков также принципиально важно удерживать преимущество над другими преследователями в рейтинге, так как шансы имеют Ференцварош (45.250), ПАОК (44.250), Динамо Загреб (44.000), РБ Зальцбург (44.000), Црвена Звезда (41.000), Карабах (40.000) и Селтик (40.000). Победа в чемпионате Украины в сочетании с успешным выступлением в Лиге конференций может обеспечить Шахтеру прямое попадание в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации.

Донецкий клуб остается среди фаворитов этой рейтинговой гонки, за которой продолжаем внимательно следить вместе.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(в случае, если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Клубный рейтинг УЕФА 2026

Инфографика

таблица коэффициентов УЕФА Динамо Загреб Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Карабах Агдам статьи Шахтер Донецк эксклюзив РБ Зальцбург выбор редакции Лига чемпионов статистические расклады Копенгаген Ференцварош ПАОК Црвена Звезда Селтик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
maksimisgreat
Хорошо, что Будё-Глимт выбыл из гонки. Проиграли чемпионат.
