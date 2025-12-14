Снежная королева! Самая сексуальная футболистка впечатлила новыми фото
Алиша Леманн блистает в швейцарских Альпах
Известная швейцарская футболистка Алиша Леманн опубликовала новый пост в Instagram.
На фотографиях спортсменка позирует на фоне заснеженных гор в стильном зимнем образе. Серия снимков быстро привлекла внимание подписчиков и за короткое время собрала десятки тысяч лайков и множество комментариев.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Поклонники активно отреагировали на публикацию, отметив внешность Леманн и атмосферу зимнего отдыха.
Ранее мы уже писали о популярности Алиши Леманн в соцсетях, где она регулярно делится моментами из жизни вне футбольного поля и остается одной из самых медийных спортсменок мира.
