Снежная королева! Самая сексуальная футболистка впечатлила новыми фото

Известная швейцарская футболистка Алиша Леманн опубликовала новый пост в Instagram.

На фотографиях спортсменка позирует на фоне заснеженных гор в стильном зимнем образе. Серия снимков быстро привлекла внимание подписчиков и за короткое время собрала десятки тысяч лайков и множество комментариев.

Поклонники активно отреагировали на публикацию, отметив внешность Леманн и атмосферу зимнего отдыха.

Ранее мы уже писали о популярности Алиши Леманн в соцсетях, где она регулярно делится моментами из жизни вне футбольного поля и остается одной из самых медийных спортсменок мира.