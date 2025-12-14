Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 декабря 2025, 22:34 | Обновлено 14 декабря 2025, 22:36
Снежная королева! Самая сексуальная футболистка впечатлила новыми фото

Алиша Леманн блистает в швейцарских Альпах

Instagram. Алиша Леманн

Известная швейцарская футболистка Алиша Леманн опубликовала новый пост в Instagram.

На фотографиях спортсменка позирует на фоне заснеженных гор в стильном зимнем образе. Серия снимков быстро привлекла внимание подписчиков и за короткое время собрала десятки тысяч лайков и множество комментариев.

Поклонники активно отреагировали на публикацию, отметив внешность Леманн и атмосферу зимнего отдыха.

Ранее мы уже писали о популярности Алиши Леманн в соцсетях, где она регулярно делится моментами из жизни вне футбольного поля и остается одной из самых медийных спортсменок мира.

