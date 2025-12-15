Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна сумма трансфера Проспера Оба из ЛНЗ в Шахтер
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 02:48 | Обновлено 15 декабря 2025, 02:56
58
0

Стала известна сумма трансфера Проспера Оба из ЛНЗ в Шахтер

По неофициальным данным, донецкий клуб заплатил за переход 4,5 млн евро

15 декабря 2025, 02:48 | Обновлено 15 декабря 2025, 02:56
58
0
Стала известна сумма трансфера Проспера Оба из ЛНЗ в Шахтер
ФК Шахтер. Проспер Оба

22-летний нигерийский вингер Проспер Оба перешел из ЛНЗ в Шахтер.

Клубы достигли договоренности об условиях трансфера. Полузащитник уже официально представлен как футболист ЛНЗ

Соглашение горняков с футболистом, по официальным данным, будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Сумма трансфера составила 4,5 млн евро, сообщает веб-портал Transfermarkt.

В текущем сезоне Проспер Оба сыграл за ЛНЗ 15 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Также он отыграл 2 поединка Кубка, в которых забил 1 гол.

Трансферная история Проспера Оба

По теме:
Юлиан БОЙКО: «Чтобы выйти в плюс, мне надо зарабатывать £50–55 тысяч в год»
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
БОНДАРЬ: «Шахтер не удовлетворяют турнирное положение в чемпионате»
трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Проспер Оба финансы
Николай Степанов Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Футбол | 14 декабря 2025, 09:23 6
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ

Подопечные Луиса Энрике одолели «Мец», украинец вышел в стартовом составе и провел 90 минут

Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Футбол | 14 декабря 2025, 20:32 5
Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге

Английский форвард своим голом вырвал ничью против «Майнца»

Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Биатлон | 14.12.2025, 14:20
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Милевский назвал свою мечту, которая не сбылась. Всю жизнь хотел там играть
Футбол | 15.12.2025, 00:32
Милевский назвал свою мечту, которая не сбылась. Всю жизнь хотел там играть
Милевский назвал свою мечту, которая не сбылась. Всю жизнь хотел там играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем