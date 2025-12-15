Стала известна сумма трансфера Проспера Оба из ЛНЗ в Шахтер
По неофициальным данным, донецкий клуб заплатил за переход 4,5 млн евро
22-летний нигерийский вингер Проспер Оба перешел из ЛНЗ в Шахтер.
Клубы достигли договоренности об условиях трансфера. Полузащитник уже официально представлен как футболист ЛНЗ
Соглашение горняков с футболистом, по официальным данным, будет действовать до 31 декабря 2030 года.
Сумма трансфера составила 4,5 млн евро, сообщает веб-портал Transfermarkt.
В текущем сезоне Проспер Оба сыграл за ЛНЗ 15 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Также он отыграл 2 поединка Кубка, в которых забил 1 гол.
Трансферная история Проспера Оба
