Проспер ОБА: «Немного удивился, когда узнал об интересе Шахтера»

Новичок «Шахтера» Проспер Оба дал первое интервью в статусе игрока донецкого клуба.

– Добро пожаловать в команду! Как только ты официально стал игроком «Шахтера», так какие эмоции сейчас испытываешь и что для тебя означает это подписание?

– Чувствую себя прекрасно. Это большой шаг для меня, и я очень рад! Хорошие ощущения.

– Какова была твоя первая реакция, что «Шахтер» заинтересовался тобой?

– Конечно, я был приятно удивлен. «Шахтер» – большой клуб, поэтому, когда узнал интерес, немного удивился.

– Расскажи о себе: на какой позиции действуешь, какие свои навыки считаешь сильнейшими?

– Мои сильнейшие качества – скорость, сила и удар. И я играю на всех трех позициях в атаке: слева, справа и в центре нападения.

– Общался ли с кем-то из футболистов «Шахтера» о своем переходе? И что ты знаешь о клубе вообще?

– Еще ни с кем не говорил о своем переходе. Для меня это просто невероятно.

– Какие цели ставишь себе в «Шахтере» и чего надеешься достичь вместе с командой?

– Надеюсь помочь клубу получить титулы – европейские трофеи и чемпионство в Украине. И хочу лично помочь команде своими результативными действиями.

– Что хотел бы сказать болельщикам?

– Проспер – здесь!