Проспер ОБА: «Немного удивился, когда узнал об интересе Шахтера»
Новичок Шахтера дал первое интервью в статусе игрока донецкого клуба
Новичок «Шахтера» Проспер Оба дал первое интервью в статусе игрока донецкого клуба.
– Добро пожаловать в команду! Как только ты официально стал игроком «Шахтера», так какие эмоции сейчас испытываешь и что для тебя означает это подписание?
– Чувствую себя прекрасно. Это большой шаг для меня, и я очень рад! Хорошие ощущения.
– Какова была твоя первая реакция, что «Шахтер» заинтересовался тобой?
– Конечно, я был приятно удивлен. «Шахтер» – большой клуб, поэтому, когда узнал интерес, немного удивился.
– Расскажи о себе: на какой позиции действуешь, какие свои навыки считаешь сильнейшими?
– Мои сильнейшие качества – скорость, сила и удар. И я играю на всех трех позициях в атаке: слева, справа и в центре нападения.
– Общался ли с кем-то из футболистов «Шахтера» о своем переходе? И что ты знаешь о клубе вообще?
– Еще ни с кем не говорил о своем переходе. Для меня это просто невероятно.
– Какие цели ставишь себе в «Шахтере» и чего надеешься достичь вместе с командой?
– Надеюсь помочь клубу получить титулы – европейские трофеи и чемпионство в Украине. И хочу лично помочь команде своими результативными действиями.
– Что хотел бы сказать болельщикам?
– Проспер – здесь!
😍 «Проспер – тут!» 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
🙌 Перші емоції Проспера Обаха після переходу до «Шахтаря» ⚒️#Shakhtar #Nigeria pic.twitter.com/dWFvJ6IO3E
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свое «зимнее чемпионство» Туран уже проиграл, что дальше?
Тренер – о победе над «Мецом»