Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 21:14 | Обновлено 14 декабря 2025, 21:21
ФОТО. Как Шахтер представил нигерийского новичка

22-летний Проспер Оба стал игроком донецкого клуба

ФК Шахтер. Проспер Оба

22-летний нигерийский полузащитник Проспер Оба перешел в «Шахтер» из черкасского ЛНЗ. Клубы согласовали условия трансфера, а соглашение «горняков» с футболистом будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Проспер Оба является воспитанником нигерийского клуба «Суприм Кингз». В 2022 году перешел в португальскую «Визелу», где сначала выступал за молодежную команду U-23 (47 матчей, 13 голов, 10 ассистов), а в сезоне 2024/25 играл за основной состав в Сегунде и Кубке Португалии (33 матча, 10 голов, 6 ассистов во всех турнирах).

Летом 2025 года стал игроком черкасского ЛНЗ, за который в текущем сезоне провел 15 матчей в УПЛ (7 голов и 4 ассиста) и 2 игры в Кубке Украины (1 гол).

Проспер Оба родился 24 ноября 2003 года в городе Умуахия (Нигерия). Рост: 180 см. Амплуа: полузащитник. Карьера: «Визела» (2024–2025), ЛНЗ (2025).

ФОТО. Как Шахтер представил нигерийского новичка Проспера Оба

трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Проспер Оба
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
