ВИДЕО. Два ассиста Вивчаренко: как Динамо выиграло первый тайм у Вереса 2:0
Голами за киевлян отличились Матвей Пономаренко и Алиу Тиаре
14 декабря Динамо Киев проводит домашний матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против Вереса.
Киевляне выиграли первый тайм у соперников со счетом 2:0.
Голами за подопечных Игоря Костюка отличились Матвей Пономаренко и Алиу Тиаре. Два ассиста на своих партнеров отдал Константин Вивчаренко.
Для Тиаре этот мяч стал первым в футболке киевской команды.
Динамо и Верес начали встречу на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 15:30 по Киеву.
ГОЛ! 1:0 Пономаренко, 9 мин.
ГОЛ! 2:0 Тиаре, 20 мин.
