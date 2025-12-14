ВИДЕО. Два ассиста Вивчаренко: как Динамо выиграло первый тайм у Вереса 2:0

14 декабря Динамо Киев проводит домашний матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против Вереса.

Киевляне выиграли первый тайм у соперников со счетом 2:0.

Голами за подопечных Игоря Костюка отличились Матвей Пономаренко и Алиу Тиаре. Два ассиста на своих партнеров отдал Константин Вивчаренко.

Для Тиаре этот мяч стал первым в футболке киевской команды.

Динамо и Верес начали встречу на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 15:30 по Киеву.

ГОЛ! 1:0 Пономаренко, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Тиаре, 20 мин.