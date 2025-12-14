Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Чемпионат Турции
Ризеспор
13.12.2025 13:30 – FT 3 : 0
Эюпспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
14 декабря 2025, 12:53 |
205
0

Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение

Лидер турнирной таблицы «Галатасарай» разобрался на выезде с «Антальяспором»

14 декабря 2025, 12:53 |
205
0
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Турции, в котором сошлись «Ризеспор» и «Эюпспор». Гости потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

Украинский полузащитник Тарас Степаненко вышел на поле в стартовом составе, сыграл 57 минут, после чего отправился на скамейку запасных. «Эюпспор» одержал всего одну победу за семь последних матчах и находится в зоне вылета, на 17-й позиции.

Лидер турнирной таблицы «Галатасарай» без особых проблем разобрался на выезде с «Антальяспором» (4:1). В составе победителей забитыми мячами отметились Сане, Шаллай, Осимхен и Икарди.

Чемпионат Турции , 16-й тур. 13 декаюря

Антальяспор – Галатасарай – 1:4
Голы: ван де Стрек, 69 – Сане, 7, Шаллаи, 11, Осимхен, 56, Икарди, 90+3
Видеообзор матча:

Ризеспор – Эюпспор – 3:0
Голы: Лачи, 45+2 (пен), Акайдин, 52, Сове, 81
Видеообзор матча:

Кайсериспор – Аланьяспор – 0:0
​​​​​​​Видеообзор матча:

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 16 12 3 1 36 - 12 21.12.25 19:00 Галатасарай - Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай 39
2 Трабзонспор 15 10 4 1 27 - 13 14.12.25 19:00 Трабзонспор - Бешикташ07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор 34
3 Фенербахче 15 9 6 0 32 - 14 15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче 33
4 Гёзтепе 15 7 5 3 18 - 9 14.12.25 13:30 Газиантеп - Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги 26
5 Бешикташ 15 7 4 4 26 - 19 14.12.25 19:00 Трабзонспор - Бешикташ08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче 25
6 Самсунспор 15 6 7 2 22 - 16 14.12.25 19:00 Самсунспор - Истанбул Башакшехир05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор 25
7 Газиантеп 15 6 5 4 23 - 24 14.12.25 13:30 Газиантеп - Гёзтепе08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп 23
8 Коджаелиспор 15 5 4 6 12 - 15 14.12.25 16:00 Карагюмрюк - Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор 19
9 Аланьяспор 16 3 9 4 14 - 15 21.12.25 13:30 Аланьяспор - Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор 18
10 Ризеспор 16 4 6 6 20 - 23 20.12.25 19:00 Бешикташ - Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор 18
11 Истанбул Башакшехир 15 4 5 6 20 - 17 14.12.25 19:00 Самсунспор - Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор 17
12 Коньяспор 15 4 4 7 20 - 24 15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор 16
13 Генчлербирлиги 16 4 3 9 17 - 21 22.12.25 19:00 Генчлербирлиги - Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир 15
14 Касымпаша 16 3 6 7 14 - 21 21.12.25 19:00 Галатасарай - Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе 15
15 Антальяспор 16 4 3 9 15 - 29 19.12.25 19:00 Коджаелиспор - Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ 15
16 Кайсериспор 16 2 8 6 15 - 32 20.12.25 13:30 Коньяспор - Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор 14
17 Эюпспор 16 3 4 9 10 - 21 20.12.25 16:00 Эюпспор - Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор 13
18 Карагюмрюк 15 2 2 11 13 - 29 14.12.25 16:00 Карагюмрюк - Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк 8
Полная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Али Сове (Ризеспор), асcист Loide Augusto.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Самет Акайдин (Ризеспор).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Казим Ляци (Ризеспор).
По теме:
Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции
Челси – Эвертон – 2:0. Палмер и Гюсто, как сыграл Миколенко? Видео голов
Ливерпуль – Брайтон – 2:0. Дубль Экитике, ассист Салаха. Видео голов, обзор
чемпионат Турции по футболу Антальяспор Галатасарай Лерой Сане Роланд Шаллаи Виктор Осимхен Мауро Икарди Ризеспор Эюпспор Казим Лачи Тарас Степаненко Кайсериспор Аланьяспор видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14 декабря 2025, 09:22 0
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие

Тренер – о победе над «Мецом»

Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13 декабря 2025, 22:24 2
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо

«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2

Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Футбол | 13.12.2025, 15:05
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Футбол | 14.12.2025, 12:27
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14.12.2025, 12:02
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
12.12.2025, 08:05 1
Хоккей
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем