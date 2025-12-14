Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Лидер турнирной таблицы «Галатасарай» разобрался на выезде с «Антальяспором»
В субботу, 13 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Турции, в котором сошлись «Ризеспор» и «Эюпспор». Гости потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.
Украинский полузащитник Тарас Степаненко вышел на поле в стартовом составе, сыграл 57 минут, после чего отправился на скамейку запасных. «Эюпспор» одержал всего одну победу за семь последних матчах и находится в зоне вылета, на 17-й позиции.
Лидер турнирной таблицы «Галатасарай» без особых проблем разобрался на выезде с «Антальяспором» (4:1). В составе победителей забитыми мячами отметились Сане, Шаллай, Осимхен и Икарди.
Чемпионат Турции , 16-й тур. 13 декаюря
Антальяспор – Галатасарай – 1:4
Голы: ван де Стрек, 69 – Сане, 7, Шаллаи, 11, Осимхен, 56, Икарди, 90+3
Ризеспор – Эюпспор – 3:0
Голы: Лачи, 45+2 (пен), Акайдин, 52, Сове, 81
Кайсериспор – Аланьяспор – 0:0
Турнирная таблица:
