Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Матч действительно получился очень эмоциональным»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 13:07 |
63
0

Руслан КОСТЫШИН: «Матч действительно получился очень эмоциональным»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

14 декабря 2025, 13:07 |
63
0
Руслан КОСТЫШИН: «Матч действительно получился очень эмоциональным»
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями после матча 16-го тура УПЛ, где его команда сыграла в результативную ничью (1:1) против Кривбасса.

«Да, матч действительно получился очень эмоциональным. После финального свистка я даже не увидел, было ли рукопожатие тренеров, ведь казалось, что и одни, и другие остались недовольны результатом. Наверное, все-таки было.

Именно такой игры мы и ожидали. Команды расположены рядом в турнирной таблице, обе высоко играют в обороне. Поэтому появляется пространство за спинами защитников, было много передач, высокая интенсивность — отсюда и такой характер матча

Предыдущий матч с Кривбассом? Тогда они искали себя, у них еще формировался состав, футболисты привыкали к требованиям нового главного тренера. Потому в первой игре мы больше доминировали и создавали больше моментов. Сегодня же, как мне кажется, мы больше контролировали мяч, хотя у Кривбасса было несколько по-настоящему голевых эпизодов, а у нас таких моментов не возникало. В то же время, мы выглядели более структурированно.

Удаление? Красная карточка сразу заставила перестраиваться. Фактически мы остались без опорных защитников, и играть стало очень тяжело. Но сейчас у нас такая атмосфера. Команда строится. В глазах ребят мы видим огонь, интерес к тренировкам. Мы этим живем, мы этим объединены

Почему не заменили Телесса раньше? Такое мнение было. Но Элиас очень хорошо смотрится в переходных фазах, подбирает нейтральные мячи, для нас это очень важный игрок. Если бы мы заменили его раньше, то в чем-то потеряли бы, прежде всего, в атаке. Мы терпели. Это футбол: бывает, что игрок балансирует на грани удаления, и ему тоже нужно через это пройти. Футболистам в такие моменты, возможно, хочется играть, тренерам не очень, но это часть процесса.

Мы воспринимаем это и смотрим в будущее с оптимизмом. Ждем собраний, ждем ребят. Мы рады, что нам удалось впервые построить настоящую команду – команду, которую поддерживает президент и все звенья клуба, начиная от него», – сказал Костышин.

По теме:
Даниил ВОЛЬСКИЙ: «На этот матч выйдем с очень хорошим настроением»
Не тривога. Перед стартом матчу СК Полтава – Рух виникли проблеми
Черноморец нацелился на форварда, но мешает трансферный бан
Руслан Костышин пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Колос
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!
MMA | 14 декабря 2025, 05:00 10
Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!
Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!

Ярослав хладнокровно разобрался с опытным американцем и заставил соперника капитулировать

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Хоккей | 13 декабря 2025, 15:59 14
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни

Сложная победа над Францией сохранила место в Дивизионе 1A

Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Футбол | 13.12.2025, 15:05
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13.12.2025, 22:24
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Футбол | 14.12.2025, 12:53
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 4
Бокс
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
12.12.2025, 08:05 1
Хоккей
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем