Руслан КОСТЫШИН: «Матч действительно получился очень эмоциональным»

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями после матча 16-го тура УПЛ, где его команда сыграла в результативную ничью (1:1) против Кривбасса.

«Да, матч действительно получился очень эмоциональным. После финального свистка я даже не увидел, было ли рукопожатие тренеров, ведь казалось, что и одни, и другие остались недовольны результатом. Наверное, все-таки было.

Именно такой игры мы и ожидали. Команды расположены рядом в турнирной таблице, обе высоко играют в обороне. Поэтому появляется пространство за спинами защитников, было много передач, высокая интенсивность — отсюда и такой характер матча

Предыдущий матч с Кривбассом? Тогда они искали себя, у них еще формировался состав, футболисты привыкали к требованиям нового главного тренера. Потому в первой игре мы больше доминировали и создавали больше моментов. Сегодня же, как мне кажется, мы больше контролировали мяч, хотя у Кривбасса было несколько по-настоящему голевых эпизодов, а у нас таких моментов не возникало. В то же время, мы выглядели более структурированно.

Удаление? Красная карточка сразу заставила перестраиваться. Фактически мы остались без опорных защитников, и играть стало очень тяжело. Но сейчас у нас такая атмосфера. Команда строится. В глазах ребят мы видим огонь, интерес к тренировкам. Мы этим живем, мы этим объединены

Почему не заменили Телесса раньше? Такое мнение было. Но Элиас очень хорошо смотрится в переходных фазах, подбирает нейтральные мячи, для нас это очень важный игрок. Если бы мы заменили его раньше, то в чем-то потеряли бы, прежде всего, в атаке. Мы терпели. Это футбол: бывает, что игрок балансирует на грани удаления, и ему тоже нужно через это пройти. Футболистам в такие моменты, возможно, хочется играть, тренерам не очень, но это часть процесса.

Мы воспринимаем это и смотрим в будущее с оптимизмом. Ждем собраний, ждем ребят. Мы рады, что нам удалось впервые построить настоящую команду – команду, которую поддерживает президент и все звенья клуба, начиная от него», – сказал Костышин.