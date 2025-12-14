Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг уничтожил AVS и продолжает борьбу за первое место в Португалии
Чемпионат Португалии
Риу Аве
13.12.2025 20:00 – FT 0 : 1
Витория Гимараеш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
14 декабря 2025, 10:27 | Обновлено 14 декабря 2025, 11:43
137
0

Спортинг уничтожил AVS и продолжает борьбу за первое место в Португалии

Лиссабонский клуб забил в ворота аутсайдера шесть мячей, трое игроков оформили дубли

14 декабря 2025, 10:27 | Обновлено 14 декабря 2025, 11:43
137
0
Спортинг уничтожил AVS и продолжает борьбу за первое место в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 13 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Спортинг» и AVS. Лиссабонский клуб уничтожил соперника со счетом 6:0.

В первом тайме в ворота гостей залетело три мяча за пять минут – точными ударами отметились колумбиец Луис Суарес, уругваец Максимилиано Араухо и Жени Катаму из Мозамбика.

Во второй половине игры каждый из вышеперечисленных футболистов оформил дубль, а счет стал разгромным. «Спортинг» набрал 35 баллов и на два очка приблизился к «Порту», однако лидер чемпионата Португалии еще не сыграл свой матч 14-го тура.

В других матчах игрового дня «Риу Аве» в меньшинстве потерпел поражение от «Витории Гимараеш» (0:1). Украинский защитник Орест Лебеденко второй раз подряд остался на скамейке запасных.

«Каза Пия» и «Жил Висенте» не сумели определить сильнейшего, встреча завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Португалии, 14-й тур. 13 декабря

Спортинг – AVS – 6:0
Голы: Суарес, 32, 53, Араухо, 35, 53, Катаму, 37, 90+3

Риу Аве – Витория Гимараеш – 0:1
Гол: Камара, 35

Каза Пия – Жил Висенте – 1:1
Голы: Нсона, 53 – Эспигарес, 38

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 13 12 1 0 27 - 3 15.12.25 22:45 Порту - Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту 37
2 Спортинг Лиссабон 14 11 2 1 38 - 7 23.12.25 22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка 35
3 Бенфика 13 8 5 0 26 - 8 14.12.25 20:00 Морейренсе - Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока 29
4 Жил Висенте 14 7 4 3 17 - 7 20.12.25 20:00 Жил Висенте - Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара 25
5 Брага 13 6 4 3 25 - 12 15.12.25 20:45 Брага - Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия 22
6 Витория Гимараеш 14 6 3 5 15 - 17 23.12.25 22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика 21
7 Фамаликау 13 5 5 3 14 - 9 14.12.25 17:30 Фамаликау - Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш 20
8 Морейренсе 13 6 2 5 21 - 20 14.12.25 20:00 Морейренсе - Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту 20
9 Алверка 13 5 2 6 15 - 19 14.12.25 22:30 Арока - Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте 17
10 Риу Аве 14 3 7 4 17 - 22 20.12.25 20:00 Жил Висенте - Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил 16
11 Санта Клара 13 4 3 6 11 - 14 15.12.25 20:45 Брага - Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС 15
12 Эшторил 13 3 5 5 22 - 21 14.12.25 17:30 Фамаликау - Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал 14
13 Эштрела Амадора 13 3 5 5 16 - 19 15.12.25 22:45 Порту - Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве 14
14 Насьонал 13 3 3 7 12 - 18 15.12.25 19:30 Насьонал - Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал 12
15 Каза Пия 14 2 4 8 14 - 28 21.12.25 20:00 Тондела - Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора 10
16 Тондела 13 2 3 8 7 - 22 15.12.25 19:30 Насьонал - Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон 9
17 Арока 13 2 3 8 14 - 37 14.12.25 22:30 Арока - Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока 9
18 АВС 14 0 3 11 9 - 37 21.12.25 17:30 АВС - Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела 3
Полная таблица

События матча

55’
Сотирис Силайдопулос (Риу Аве) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Oumar Camara (Витория Гимараеш).
29’
Мариус Врусаи (Риу Аве) получает красную карточку.
По теме:
Атлетико вырвал победу над Валенсией, Эспаньол закрепился на пятом месте
Фламенго – Пирамидс – 2:0. Соперник ПСЖ в финале. Видео голов и обзор
Барселона – Осасуна – 2:0. Дубль Рафиньи. Видео голов и обзор матча
чемпионат Португалии по футболу Каза Пия Жил Висенте Риу Аве Спортинг Лиссабон AVS Максимилиано Араухо видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Футбол | 13 декабря 2025, 22:06 14
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте

Парижане победили «Мец» – 3:2

УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Футбол | 14 декабря 2025, 05:45 8
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема

Коротун рассказал о ситуации с проблемным матчем

ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14.12.2025, 09:22
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Футбол | 14.12.2025, 09:44
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем