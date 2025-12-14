Спортинг уничтожил AVS и продолжает борьбу за первое место в Португалии
Лиссабонский клуб забил в ворота аутсайдера шесть мячей, трое игроков оформили дубли
В субботу, 13 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Спортинг» и AVS. Лиссабонский клуб уничтожил соперника со счетом 6:0.
В первом тайме в ворота гостей залетело три мяча за пять минут – точными ударами отметились колумбиец Луис Суарес, уругваец Максимилиано Араухо и Жени Катаму из Мозамбика.
Во второй половине игры каждый из вышеперечисленных футболистов оформил дубль, а счет стал разгромным. «Спортинг» набрал 35 баллов и на два очка приблизился к «Порту», однако лидер чемпионата Португалии еще не сыграл свой матч 14-го тура.
В других матчах игрового дня «Риу Аве» в меньшинстве потерпел поражение от «Витории Гимараеш» (0:1). Украинский защитник Орест Лебеденко второй раз подряд остался на скамейке запасных.
«Каза Пия» и «Жил Висенте» не сумели определить сильнейшего, встреча завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат Португалии, 14-й тур. 13 декабря
Спортинг – AVS – 6:0
Голы: Суарес, 32, 53, Араухо, 35, 53, Катаму, 37, 90+3
Риу Аве – Витория Гимараеш – 0:1
Гол: Камара, 35
Каза Пия – Жил Висенте – 1:1
Голы: Нсона, 53 – Эспигарес, 38
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|13
|12
|1
|0
|27 - 3
|15.12.25 22:45 Порту - Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту
|37
|2
|Спортинг Лиссабон
|14
|11
|2
|1
|38 - 7
|23.12.25 22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка
|35
|3
|Бенфика
|13
|8
|5
|0
|26 - 8
|14.12.25 20:00 Морейренсе - Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока
|29
|4
|Жил Висенте
|14
|7
|4
|3
|17 - 7
|20.12.25 20:00 Жил Висенте - Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара
|25
|5
|Брага
|13
|6
|4
|3
|25 - 12
|15.12.25 20:45 Брага - Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия
|22
|6
|Витория Гимараеш
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|23.12.25 22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика
|21
|7
|Фамаликау
|13
|5
|5
|3
|14 - 9
|14.12.25 17:30 Фамаликау - Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш
|20
|8
|Морейренсе
|13
|6
|2
|5
|21 - 20
|14.12.25 20:00 Морейренсе - Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту
|20
|9
|Алверка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|14.12.25 22:30 Арока - Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте
|17
|10
|Риу Аве
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|20.12.25 20:00 Жил Висенте - Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил
|16
|11
|Санта Клара
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15.12.25 20:45 Брага - Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС
|15
|12
|Эшторил
|13
|3
|5
|5
|22 - 21
|14.12.25 17:30 Фамаликау - Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал
|14
|13
|Эштрела Амадора
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|15.12.25 22:45 Порту - Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве
|14
|14
|Насьонал
|13
|3
|3
|7
|12 - 18
|15.12.25 19:30 Насьонал - Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал
|12
|15
|Каза Пия
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|21.12.25 20:00 Тондела - Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора
|10
|16
|Тондела
|13
|2
|3
|8
|7 - 22
|15.12.25 19:30 Насьонал - Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон
|9
|17
|Арока
|13
|2
|3
|8
|14 - 37
|14.12.25 22:30 Арока - Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока
|9
|18
|АВС
|14
|0
|3
|11
|9 - 37
|21.12.25 17:30 АВС - Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела
|3
События матча
