Виталий Кварцяный нашел усиление для Шахтера
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 21:15 | Обновлено 13 декабря 2025, 21:49
0

Виталий Кварцяный нашел усиление для Шахтера

Известный тренер посоветовал команде усилить защиту

Виталий Кварцяный нашел усиление для Шахтера
УПЛ. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мыслями о донецком «Шахтере».

– В одном из интервью Мирон Маркевич сказал, что не удивится, если «Шахтер» выиграет в этом году Лигу конференций, что у этой команды есть потенциал для победы в этом евротурнире. Согласны с мнением вашего коллеги по тренерскому цеху?

– Победа «Шахтера» в Лиге конференций? Это вполне реально. У Турана быстрая и техничная команда, и единственное, чего не хватает сегодняшнему «Шахтеру», – это мощь. То есть хотя бы несколько мощных, фактурных игроков, особенно в защите. Игру в обороне Арди нужно еще шлифовать и шлифовать.

Как показала игра против «Хамрун Спартанс», более атлетичная команда может наказать Шахтер. И тогда не будет речи ни о каком кубке.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио назначил главным тренером экс-коуча Шахтера
СКРИПНИК: «Не понравился мне тайм. Пропустили детский первый гол»
Сенсационная половина сезона. Определен зимний чемпион УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк пресс-конференция Арда Туран Лига конференций Хамрун Спартанс Виталий Кварцяный
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
