Виталий Кварцяный нашел усиление для Шахтера

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мыслями о донецком «Шахтере».

– В одном из интервью Мирон Маркевич сказал, что не удивится, если «Шахтер» выиграет в этом году Лигу конференций, что у этой команды есть потенциал для победы в этом евротурнире. Согласны с мнением вашего коллеги по тренерскому цеху?

– Победа «Шахтера» в Лиге конференций? Это вполне реально. У Турана быстрая и техничная команда, и единственное, чего не хватает сегодняшнему «Шахтеру», – это мощь. То есть хотя бы несколько мощных, фактурных игроков, особенно в защите. Игру в обороне Арди нужно еще шлифовать и шлифовать.

Как показала игра против «Хамрун Спартанс», более атлетичная команда может наказать Шахтер. И тогда не будет речи ни о каком кубке.