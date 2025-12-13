Источник: Судаков всерьез испугал Бенфику в матче Лиги чемпионов с Наполи
В Лиссабоне опасались, что украинец получил серьезную травму
Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков заставил поволноваться болельщиков и представителей своего клуба в одном из эпизодов матча Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0), сообщает Glorioso 1904.
В первом тайме 23-летний хавбек оказался на газоне и дал знак, что ему требуется медицинская помощь. Это заставило волноваться представителей «Бенфики», которые опасались, что украинец получил тяжелую травму.
Однако после оказания медицинской помощи Судакову, тот вернулся на поле и помог своей команде одержать победу. Отмечается, что проблем со здоровьем у Георгия нет, и он готов принять участие в следующем матче с «Морейренсе».
