  4. Источник: Судаков всерьез испугал Бенфику в матче Лиги чемпионов с Наполи
Лига чемпионов
13 декабря 2025, 20:13 | Обновлено 13 декабря 2025, 21:35
Источник: Судаков всерьез испугал Бенфику в матче Лиги чемпионов с Наполи

В Лиссабоне опасались, что украинец получил серьезную травму

Источник: Судаков всерьез испугал Бенфику в матче Лиги чемпионов с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков заставил поволноваться болельщиков и представителей своего клуба в одном из эпизодов матча Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0), сообщает Glorioso 1904.

В первом тайме 23-летний хавбек оказался на газоне и дал знак, что ему требуется медицинская помощь. Это заставило волноваться представителей «Бенфики», которые опасались, что украинец получил тяжелую травму.

Однако после оказания медицинской помощи Судакову, тот вернулся на поле и помог своей команде одержать победу. Отмечается, что проблем со здоровьем у Георгия нет, и он готов принять участие в следующем матче с «Морейренсе».

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
