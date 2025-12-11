«Это была проблема». Моуриньо оценил роль Судакова в победе над Наполи

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо рассказал, как его команда справилась с плотной опекой игроков «Наполи» в середине поля в матче Лиги чемпионов.

«Проблема заключалась в том, что полузащитники «Наполи» занимали позиции Судакова, Баррейру и Аурснеса. Но когда это происходило, они освобождали пространство позади себя.

Иванович своими длинными передачами искал эти свободные места. Все шло хорошо, игроки проделали потрясающую работу. Несправедливо говорить, что тот или иной игрок был лучшим на поле», - цитирует тренера «Бенфики» A Bola.

Ранее стали известны оценки Судакова и Анатолия Трубина за матч с «Наполи».