250 матчей за Ливерпуль в АПЛ. Ван Дейк стал 11-м, кто достиг этой отметки
Вирджил ван Дейк сыграл свой юбилейный, 250-й матч за Ливерпуль в АПЛ.
Этой знаковой отметки нидерландский защитник достиг в матче 16-го тура, в котором Ливерпуль дома победил Брайтон со счетом 2:0.
Ван Дейк стал 11-м игроком в истории «красных» с 250+ матчами в АПЛ.
Топ-20 игроков Ливерпуля с наибольшим количеством сыгранных матчей за клуб в АПЛ
- 508 – Джейми Каррагер (1996-2013)
- 504 – Стивен Джеррард (1998-2015)
- 360 – Джордан Хендерсон (2011-2024)
- 318 – Сами Хююпя (1999-2009)
- 302 – Мохамед Салах (с 2017 года)
- 285 – Пепе Рейна (2005-2014)
- 266 – Робби Фаулер (1993-2001)
- 261 – Энди Робертсон (с 2017 года)
- 259 – Трент Александер-Арнольд (2016-2025)
- 256 – Роберто Фирмино (2015-2023)
- 250 – Вирджил ван Дейк (с 2018 года)
- 247 – Лукас Лейва (2007-2017)
- 242 – Мартин Шкртел (2008-2016)
- 240 – Стив Макманаман (1990-1999)
- 240 – Алиссон Беккер (с 2018 года)
- 234 – Джон Арне Рисе (2001-2008)
- 231 – Джейми Реднапп (1991-2002)
- 230 – Джеймс Милнер (2015-2023)
- 216 – Майкл Оуэн (1996-2004)
- 214 – Дэвид Джеймс (1992-1999)
2⃣5⃣0⃣ ✅— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 13, 2025
Virgil van Dijk marked his 250th Premier League appearance for Liverpool with a victory and clean sheet to boot
That puts him 11th on the all-time list, closing in on former teammate Roberto Firmino 🔜🔴 pic.twitter.com/fBet8jTpAG
