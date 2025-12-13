Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  250 матчей за Ливерпуль в АПЛ. Ван Дейк стал 11-м, кто достиг этой отметки
Англия
13 декабря 2025, 20:14 | Обновлено 13 декабря 2025, 20:15
75
0

Вспомним топ-20 футболистов Ливерпуля с наибольшим количеством сыгранных матчей за клуб в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк сыграл свой юбилейный, 250-й матч за Ливерпуль в АПЛ.

Этой знаковой отметки нидерландский защитник достиг в матче 16-го тура, в котором Ливерпуль дома победил Брайтон со счетом 2:0.

Ван Дейк стал 11-м игроком в истории «красных» с 250+ матчами в АПЛ.

Топ-20 игроков Ливерпуля с наибольшим количеством сыгранных матчей за клуб в АПЛ

  • 508 – Джейми Каррагер (1996-2013)
  • 504 – Стивен Джеррард (1998-2015)
  • 360 – Джордан Хендерсон (2011-2024)
  • 318 – Сами Хююпя (1999-2009)
  • 302 – Мохамед Салах (с 2017 года)
  • 285 – Пепе Рейна (2005-2014)
  • 266 – Робби Фаулер (1993-2001)
  • 261 – Энди Робертсон (с 2017 года)
  • 259 – Трент Александер-Арнольд (2016-2025)
  • 256 – Роберто Фирмино (2015-2023)
  • 250 – Вирджил ван Дейк (с 2018 года)
  • 247 – Лукас Лейва (2007-2017)
  • 242 – Мартин Шкртел (2008-2016)
  • 240 – Стив Макманаман (1990-1999)
  • 240 – Алиссон Беккер (с 2018 года)
  • 234 – Джон Арне Рисе (2001-2008)
  • 231 – Джейми Реднапп (1991-2002)
  • 230 – Джеймс Милнер (2015-2023)
  • 216 – Майкл Оуэн (1996-2004)
  • 214 – Дэвид Джеймс (1992-1999)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
