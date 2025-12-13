Бразилия13 декабря 2025, 20:16 |
535
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио назначил главным тренером экс-коуча Шахтера
Луиш Каштру будет работать с «мушкетерами»
13 декабря 2025, 20:16 |
535
0
Бразильский «Гремио», как и сообщалось накануне, назначил главным тренером первой команды 64-летнего экс-наставника «Шахтера» Луиша Каштру.
С португальцем оформлен контракт сроком до конца 2027 года.
До этого Луиш Каштру являлся безработным. В начале ноября он был уволен из эмиратского клуба «Аль-Васл», где успел провести всего чуть более четырех месяцев.
Напомним, в Бразилии Луиш Каштру уже работал – в «Ботафого», с марта 2022-го по июнь 2023-го.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2025, 23:53 26
Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»
Футбол | 13 декабря 2025, 19:24 0
«Корона» хочет провести товарищеский матч с киевлянами
Футбол | 12.12.2025, 20:10
Другие виды | 13.12.2025, 11:30
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Комментарии 0
Популярные новости
12.12.2025, 08:26 2
12.12.2025, 06:23 53
13.12.2025, 07:52 8
12.12.2025, 06:51 20
13.12.2025, 06:22 4
12.12.2025, 08:52 15
12.12.2025, 11:17
Футбол