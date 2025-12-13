Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Гремио назначил главным тренером экс-коуча Шахтера
Бразилия
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио назначил главным тренером экс-коуча Шахтера

Луиш Каштру будет работать с «мушкетерами»

ОФИЦИАЛЬНО. Гремио назначил главным тренером экс-коуча Шахтера
gremio.net

Бразильский «Гремио», как и сообщалось накануне, назначил главным тренером первой команды 64-летнего экс-наставника «Шахтера» Луиша Каштру.

С португальцем оформлен контракт сроком до конца 2027 года.

До этого Луиш Каштру являлся безработным. В начале ноября он был уволен из эмиратского клуба «Аль-Васл», где успел провести всего чуть более четырех месяцев.

Напомним, в Бразилии Луиш Каштру уже работал – в «Ботафого», с марта 2022-го по июнь 2023-го.

Луиш Каштру назначение тренера Гремио Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Гремио
