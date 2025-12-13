ОФИЦИАЛЬНО. Гремио назначил главным тренером экс-коуча Шахтера

Бразильский «Гремио», как и сообщалось накануне, назначил главным тренером первой команды 64-летнего экс-наставника «Шахтера» Луиша Каштру.

С португальцем оформлен контракт сроком до конца 2027 года.

До этого Луиш Каштру являлся безработным. В начале ноября он был уволен из эмиратского клуба «Аль-Васл», где успел провести всего чуть более четырех месяцев.

Напомним, в Бразилии Луиш Каштру уже работал – в «Ботафого», с марта 2022-го по июнь 2023-го.