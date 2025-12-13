Энрике выбрал состав ПСЖ на следующий матч, где Забарный и Сафонов?

В субботу, 13 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Франции «Мец» примет «ПСЖ». Поединок состоится на стадионе «Стад Сен-Симфорьен» в Меце и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот поединок. С первых минут сыграет украинский центрбек Илья Забарный.

Вратарь Матвей Сафонов также заявлен в стартовом составе. Это первый матч в сезоне, в котором украинец сыграет в стартовом составе с представителем страны 404.