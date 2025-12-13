Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски в запасе. Барселона объявила состав на матч Ла Лиги
Испания
13 декабря 2025, 18:50 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:51
87
0

Левандовски в запасе. Барселона объявила состав на матч Ла Лиги

Каталонский клуб сыграет против «Осасуны»

13 декабря 2025, 18:50 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:51
87
0
Левандовски в запасе. Барселона объявила состав на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря каталонская «Барселона» встретится с «Осасуной» в 16-м туре испанской Ла Лиги.

Местом проведения поединка станет известная арена «Камп Ноу».

Оба клуба до стартового свистка объявили составы на матч: польский нападающий Роберт Левандовски в первую 11-ку не попал.

Матч чемпионата Испании начнется в 19:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Барселона» – «Осасуна»

По теме:
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Осасуна стартовые составы Барселона - Осасуна
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13 декабря 2025, 16:22 0
ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 13 декабря 2025, 11:30 25
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года

Национальная премия Sport.ua

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13.12.2025, 08:35
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Футбол | 12.12.2025, 20:10
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 3
Бокс
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 4
Бокс
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
12.12.2025, 07:54 1
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 9
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем