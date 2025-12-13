Испания13 декабря 2025, 18:50 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:51
Левандовски в запасе. Барселона объявила состав на матч Ла Лиги
Каталонский клуб сыграет против «Осасуны»
13 декабря каталонская «Барселона» встретится с «Осасуной» в 16-м туре испанской Ла Лиги.
Местом проведения поединка станет известная арена «Камп Ноу».
Оба клуба до стартового свистка объявили составы на матч: польский нападающий Роберт Левандовски в первую 11-ку не попал.
Матч чемпионата Испании начнется в 19:30 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Барселона» – «Осасуна»
