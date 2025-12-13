Левандовски в запасе. Барселона объявила состав на матч Ла Лиги

13 декабря каталонская «Барселона» встретится с «Осасуной» в 16-м туре испанской Ла Лиги.

Местом проведения поединка станет известная арена «Камп Ноу».

Оба клуба до стартового свистка объявили составы на матч: польский нападающий Роберт Левандовски в первую 11-ку не попал.

Матч чемпионата Испании начнется в 19:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Барселона» – «Осасуна»