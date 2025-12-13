Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Аталанта – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Аталанта
13.12.2025 21:45 - : -
Кальяри
Италия
Аталанта – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 13 декабря в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря, свою встречу в рамках Серии А проведут Аталанта – Кальяри. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Бергамаски в этом сезоне выглядят неоднозначно, в Лиге чемпионов команда на этой неделе обыграла дома Челси – 2:1, чем гарантировала себе выход в плей-офф и закрепилась в топ-8. Пока все хорошо и в Кубке Италии, там клуб дошел до четвертьфинала, где сыграет против Ювентуса.

Главная боль и проблема клуба, результаты в Серии А, текущее 12 место выглядит крайне слабо, а отставание от первого квартета составляет 11 очков. При новом тренере Палладино, у Аталанты 4 победы и два поражения, причем оба матча проиграли в чемпионате. Свой последний матч в сильнейшем дивизионе бергамаски проиграли на выезде одному из аутсайдеров Вероне – 1:3. Команда и так потеряла много очков, в подобных матчах, как предстоящий, осечки уже недопустимы.

Кальяри

Сардинцы не могут похвастаться особой стабильностью, команда занимает 14 строчку в чемпионате, однако сразу трое конкурентов отстают только по дополнительным показателям. В последнем туре Кальяри довольно неожиданно обыграл дома Рому со счетом 1:0, здесь удалось воспользоваться численным преимуществом, после удаления в составе соперника, вначале второго тайма.

Данная победа была важной в психологическом плане, ведь сардинцы не выигрывали 10 матчей кряду, во всех турнирах. Недавно команда вылетела из Кубка Италии, уступив сильному Наполи только в серии пенальти. Кальяри опытная команда, запаса прочности должно хватить, чтоб сохранить прописку в элитном дивизионе.

Личные встречи

Если вспомнить прошлый сезон, Кальяри ни разу не удалось забить сопернику, домашнее поражение 0:1 и выездная нулевая ничья.

Прогноз

Я согласен с тем, что Аталанта фаворит предстоящего матча, бергамаски выше классом и сыграют на своем поле. С другой стороны, сыграют соседи по турнирной таблице, которых отделяет всего два очка.

Даже несмотря на низкую результативность в очных встречах прошлого сезона, я ожидаю увидеть здесь зрелищный матч. Предлагаю сделать ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Аталанта
13 декабря 2025 -
21:45
Кальяри
Тотал больше 2.5 1.71
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Аталанта Кальяри Аталанта - Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
