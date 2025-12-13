Аталанта вырвала победу в матче против Кальяри благодаря дублю Скамакки
Встреча завершилась победой хозяев – 2:1
В Бергамо состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на стадионе «Джевисс» принимала «Кальяри».
Хозяева активно начали поединок и уже на 11-й минуте вышли вперед благодаря точному удару Джанлуки Скамакки. После перерыва команда гостей сумела сравнять счет – на 75-й минуте отличился Джанлука Гаэтано. Впрочем, концовка осталась за бергамцами: Скамакка во второй раз поразил ворота соперника на 81-й минуте и принес «Аталанте» победу со счетом 2:1.
После этого успеха «Аталанта» имеет 19 очков и поднялась на 11-ю позицию, тогда как «Кальяри» с 14 баллами идет 15-м.
Серия А. 15-й тур, 13 декабря.
Аталанта – Кальяри – 2:1
Голы: Скамакка, 11, 81 – Гаэтано, 75.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А
