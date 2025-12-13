Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 декабря 2025, 14:45 | Обновлено 13 декабря 2025, 14:47
ФОТО. Встречали всем городом. Месси приехал в Индию

Колката превратилась в хаос из-за приезда звезды

Лионель Месси приехал в Индию, что вызвало настоящий ажиотаж.

Звездный аргентинец прибыл в Колкату в субботу, 13 декабря, в рамках тура GOAT Tour 2025.

Тысячи болельщиков с аргентинскими флагами и футболками Месси заполонили территорию вокруг аэропорта и выстроились вдоль дороги к отелю. Люди скандировали имя звезды мирового футбола и танцевали, празднуя появление кумира. Кортеж с Месси двигался под усиленной охраной, но даже это не сдерживало фанатов, что превратило улицы города в хаос.

У отеля Лионеля снова ожидали толпы с флагами, баннерами и символикой местных фан-клубов. Позже аргентинец появился на стадионе «Солт-Лейк-Сити», где его встретили более 110 тысяч зрителей.

Индийцы подготовили сюрприз для Месси, создав 21-метровую статую с трофеем чемпионата мира и торжественно открыли ее в Колкате в честь приезда аргентинца.

Трехдневный тур Месси по стране стартовал 13 декабря. В ходе визита он планирует посетить четыре крупных города, в том числе Калькутту и Мумбаи. Также ожидается его встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

