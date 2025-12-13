Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
13.12.2025 15:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 декабря 2025, 13:50 | Обновлено 13 декабря 2025, 13:51
54
0

Атлетико – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 декабря и начнется в 15:00 по Киеву

13 декабря 2025, 13:50 | Обновлено 13 декабря 2025, 13:51
54
0
Атлетико – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря на Метрополитано пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда явно хотела в прошлом сезоне, после неудачного 2023/2024, с финишем ниже Жироны, навязать наконец-то реальную конкуренцию Реалу и Барселоне. И ведь обновленный позапрошлым летом состав долгое время шел вполне на равных с парой грандов. Но в итоге и в Примере сдулись, ограничившись давно привычной третьей позицией, и в других турнирах именно этим соперникам и уступив.

В нынешней темпораде был тяжелый старт. Но осенью удавалось много выигрывать, в том числе дерби у Реала, и в итоге к зиме появился шанс стать единоличным лидером... Но вместо этого клуб проиграл Барселоне, а потом еще и Атлетику уступил. Как итог, откат на четвертое место, и у Вильярреала плюс четыре очка при игре в запасе! В Лиге чемпионов с ПСВ тоже не было так уж просто, но там в итоге вырвали победу со счетом 3:2.

Валенсия

Клуб в прошлом сезоне реализовал тот же рецепт спасения, что срабатывал и раньше, в том числе в 2023/2024, когда спасителем после Гаттузо становился Бараха. Но потом уже и сам полузащитник легендарного поколения перестал справляться. И появившийся аккурат год назад на тренерском посту Корберан все быстро исправил так, что о Сегунде весной не думали.

Интригой нового сезона: а не наступит ли сам Карлос на те же грабли, что погубили его предшественников? После бойкого старта был отрезок с обилием неудач, что вызывал закономерное беспокойство. Но сейчас к поездке в столицу получается подойти на фоне пятиматчевой безвыигрышной серии. Правда, и победили в ее рамках только кризисного новичка, Леванте, да Картахену в кубке.

Статистика личных встреч

Шесть из семи крайних матчей выиграли мадридцы (в том числе все три последних) при одном поражении, осенью позапрошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут проблем для хозяев. Они должны вернуться в Примере к победам - рискнем применить фору -1,5 гола (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
13 декабря 2025 -
15:00
Валенсия
Фора Атлетико (-1.5) 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
«Возвращение джедая». Реакция болельщиков на дубль Цыганкова
Ангелина Калинина – Кристина Букша. Прогноз на полуфинал WTA 125 в Лиможе
Мальорка – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико Мадрид Валенсия Атлетико - Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13 декабря 2025, 06:22 3
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя

Американец мог сразиться с Дереком Чисорой

Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12 декабря 2025, 23:53 25
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде

Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»

На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 13.12.2025, 07:52
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Салах провел разговор с тренером. Известно решение Ливерпуля
Футбол | 13.12.2025, 05:55
Салах провел разговор с тренером. Известно решение Ливерпуля
Салах провел разговор с тренером. Известно решение Ливерпуля
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Футбол | 13.12.2025, 13:13
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 1
Бокс
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем