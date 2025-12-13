Атлетико Мадрид

13 декабря на Метрополитано пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда явно хотела в прошлом сезоне, после неудачного 2023/2024, с финишем ниже Жироны, навязать наконец-то реальную конкуренцию Реалу и Барселоне. И ведь обновленный позапрошлым летом состав долгое время шел вполне на равных с парой грандов. Но в итоге и в Примере сдулись, ограничившись давно привычной третьей позицией, и в других турнирах именно этим соперникам и уступив.

В нынешней темпораде был тяжелый старт. Но осенью удавалось много выигрывать, в том числе дерби у Реала, и в итоге к зиме появился шанс стать единоличным лидером... Но вместо этого клуб проиграл Барселоне, а потом еще и Атлетику уступил. Как итог, откат на четвертое место, и у Вильярреала плюс четыре очка при игре в запасе! В Лиге чемпионов с ПСВ тоже не было так уж просто, но там в итоге вырвали победу со счетом 3:2.

Валенсия

Клуб в прошлом сезоне реализовал тот же рецепт спасения, что срабатывал и раньше, в том числе в 2023/2024, когда спасителем после Гаттузо становился Бараха. Но потом уже и сам полузащитник легендарного поколения перестал справляться. И появившийся аккурат год назад на тренерском посту Корберан все быстро исправил так, что о Сегунде весной не думали.

Интригой нового сезона: а не наступит ли сам Карлос на те же грабли, что погубили его предшественников? После бойкого старта был отрезок с обилием неудач, что вызывал закономерное беспокойство. Но сейчас к поездке в столицу получается подойти на фоне пятиматчевой безвыигрышной серии. Правда, и победили в ее рамках только кризисного новичка, Леванте, да Картахену в кубке.

Статистика личных встреч

Шесть из семи крайних матчей выиграли мадридцы (в том числе все три последних) при одном поражении, осенью позапрошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут проблем для хозяев. Они должны вернуться в Примере к победам - рискнем применить фору -1,5 гола (коэффициент - 1,87).