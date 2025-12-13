13 декабря ЛНЗ Черкассы на своем поле проведет матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против команды Зари Луганск.

Встреча состоится на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Александр Шандор со Львова.

За 15 игр ЛНЗ набрал 32 очка и идет на первом месте в таблице чемпионата Украины. У Зари в активе 23 балла и восьмая позиция.

Где смотреть онлайн матч ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

