Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 13:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 13:32
94
0

Где смотреть онлайн матч ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск

Поединок пройдет 13 декабря в 15:30 по Киеву

13 декабря 2025, 13:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 13:32
94
0
Где смотреть онлайн матч ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск
Коллаж Sport.ua

13 декабря ЛНЗ Черкассы на своем поле проведет матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против команды Зари Луганск.

Встреча состоится на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Александр Шандор со Львова.

За 15 игр ЛНЗ набрал 32 очка и идет на первом месте в таблице чемпионата Украины. У Зари в активе 23 балла и восьмая позиция.

Где смотреть онлайн матч ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.84 для ЛНЗ и 5.05 для «Зари». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нападающий Полесья – о лидере УПЛ: «Хочется взять реванш»
Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Карпаты
ЛНЗ Черкассы Заря Луганск ЛНЗ - Заря где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13 декабря 2025, 09:27 5
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»

Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следует вызвать Михаила Мудрика в расположение «сине-желтых»

Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
Футбол | 13 декабря 2025, 12:10 0
Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ

Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00

Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Футбол | 12.12.2025, 15:21
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13.12.2025, 07:22
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 11
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем