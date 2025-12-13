Где смотреть онлайн матч ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск
Поединок пройдет 13 декабря в 15:30 по Киеву
13 декабря ЛНЗ Черкассы на своем поле проведет матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против команды Зари Луганск.
Встреча состоится на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Александр Шандор со Львова.
За 15 игр ЛНЗ набрал 32 очка и идет на первом месте в таблице чемпионата Украины. У Зари в активе 23 балла и восьмая позиция.
Где смотреть онлайн матч ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск
Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.84 для ЛНЗ и 5.05 для «Зари». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следует вызвать Михаила Мудрика в расположение «сине-желтых»
Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00