Феномен Фиорентины. Выиграли 5 раз в евросезоне, а в Серии А – ни одного
Всего 8 команд из всех европейских чемпионатов еще не выиграли ни одной игры
Итальянская «Фиорентина» — одна из 8 команд во всех европейских лигах (высших дивизионах), которым еще предстоит выиграть внутренний чемпионат в сезоне 2025/26.
Наряду с «фиалками», не одержавшими ни одной победы в Серии А в 14 матчах, по 0 побед в колонке имеют северомакедонский Шкупи (16 матчей), армянский Арарат (15), английский Вулверхэмптон (15), португальский AFS (13), кипрский Паралимни (13), Академия Сан-Марино U-22 (12) и андоррская Эсперанса (10).
Интересен тот факт, что в Лиге конференций на счету Фиорентины уже 5 побед, причем 3 раза над командами из Украины: Полесье (дважды), Сигма, Рапид, Динамо Киев.
Свою первую победу в Серии А в сезоне 2025/26 Фиорентина постарается одержать в домашнем матче 15-го тура против Вероны.
💥 🇮🇹 Fiorentina won 5 matches in Europe this season!— Football Rankings (@FootRankings) December 13, 2025
❌ 🇮🇹 Fiorentina won 0 matches in Serie A this season!
📉 There are still 8 winless clubs in the first tiers of all European domestic leagues this season! pic.twitter.com/UKdR9x70QJ
