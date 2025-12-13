Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Феномен Фиорентины. Выиграли 5 раз в евросезоне, а в Серии А – ни одного
Италия
13 декабря 2025, 12:53 | Обновлено 13 декабря 2025, 13:02
110
1

Всего 8 команд из всех европейских чемпионатов еще не выиграли ни одной игры

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская «Фиорентина» — одна из 8 команд во всех европейских лигах (высших дивизионах), которым еще предстоит выиграть внутренний чемпионат в сезоне 2025/26.

Наряду с «фиалками», не одержавшими ни одной победы в Серии А в 14 матчах, по 0 побед в колонке имеют северомакедонский Шкупи (16 матчей), армянский Арарат (15), английский Вулверхэмптон (15), португальский AFS (13), кипрский Паралимни (13), Академия Сан-Марино U-22 (12) и андоррская Эсперанса (10).

Интересен тот факт, что в Лиге конференций на счету Фиорентины уже 5 побед, причем 3 раза над командами из Украины: Полесье (дважды), Сигма, Рапид, Динамо Киев.

Свою первую победу в Серии А в сезоне 2025/26 Фиорентина постарается одержать в домашнем матче 15-го тура против Вероны.

Лига конференций Фиорентина чемпионат Италии по футболу Серия A статистика Верона Полесье Житомир Динамо Киев Сигма Оломоуц Рапид Вена
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Так, Фіорентина цьогоріч цікава. Я впевнений, що вони не вилетять в Серію В. Потрібно розуміти, що там гравці високого рівня, бо саме цей склад кожен рік в топ 6-7, саме цей склад доходив двічі до фіналу ЛК. І те що вони жодного разу не виграли ще в чемпіонаті- це дуже дивує.
Ответить
0
