Украина. Первая лига
13 декабря 2025, 10:42
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ попрощался с опытным украинцем

Юрий Глущук покинул расположение «Буковины»

13 декабря 2025, 10:42 |
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ попрощался с опытным украинцем
ФК Буковина

Черновицкая Буковина официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Юрием Глущуком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Юрия за выступления в составе черновицкого клуба и желаем ему успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и 30-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Юрий Глущук стал игроком «Буковины» в июле 2024 года. В общей сложности за полтора сезона в составе «желто-черных» полузащитник провел 26 поединков, в которых записал в свой актив две голевые передачи.

В текущей кампании Юрий четырежды выходил на замену за первую команду черновчан, а также сыграл в шести матчах за «Буковину-2» в чемпионате Второй лиги.

Буковина Черновцы Первая лига Украины трансферы расторжение контракта Юрий Глущук
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
