Йожеф САБО: «Купили его за такие деньги! Для чего? Дай Бог, чтобы...»

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о перспективах Михаила Мудрика.

– Также сообщают, что «Челси» хочет отдать его в аренду в Страсбург или Севилью. Какой чемпионат ему бы лучше подошел?

– Нет, я не думаю, что «Челси» куда-то отдаст Мудрика, если с него действительно снимут дисквалификацию. Они же купили его за такие безумные деньги! Зачем? Чтобы теперь отдать в аренду? Вряд ли. Это, скорее всего, просто журналисты там что-то пишут. Но посмотрим. Я говорю: дай Бог, чтобы Мудрику вообще дали разрешение вернуться в игру.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.