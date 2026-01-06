Росеньор и другие. Пять действующих тренеров команд АПЛ, игравших в лиге

Новый главный тренер Челси Лиам Росеньор стал 5-м действующим тренером команды АПЛ, который в свое время выступал как игрок в лиге.

Англичанин сыграл 141 матч в Премьер-лиге, выступая за Брайтон, Халл Сити, Рединг и Фулхэм.

Большее количество матчей, чем Росеньор, в АПЛ в качестве игроков сыграли главный тренер Бернли Скотт Паркер (368) и наставник Арсенала Микель Артета (284).

Действующие тренеры команд АПЛ по количеству сыгранных матчей в АПЛ в качестве игроков