Англия
06 января 2026, 18:47 |
72
0

Росеньор и другие. Пять действующих тренеров команд АПЛ, игравших в лиге

Наставник Челси занимает в этой пятерке третье место по количеству сыгранных матчей в АПЛ

Росеньор и другие. Пять действующих тренеров команд АПЛ, игравших в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Новый главный тренер Челси Лиам Росеньор стал 5-м действующим тренером команды АПЛ, который в свое время выступал как игрок в лиге.

Англичанин сыграл 141 матч в Премьер-лиге, выступая за Брайтон, Халл Сити, Рединг и Фулхэм.

Большее количество матчей, чем Росеньор, в АПЛ в качестве игроков сыграли главный тренер Бернли Скотт Паркер (368) и наставник Арсенала Микель Артета (284).

Действующие тренеры команд АПЛ по количеству сыгранных матчей в АПЛ в качестве игроков

  • 368 – Скотт Паркер (Фулхэм, Тоттенхэм Хотспур, Вест Хэм Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед, Челси и Чарльтон)
  • 284 – Микель Артета (Арсенал, Эвертон)
  • 141 – Лиам Росеньор (Брайтон, Халл Сити, Рединг, Фулхэм)
  • 85 – Кейт Эндрюс (Вест Бромвич, Блэкберн Роверс, Вулверхэмптон)
  • 10 – Роб Эдвардс (Блэкпул, Астон Вилла)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лиам Росеньор Челси статистика Скотт Паркер Микель Артета Кейт Эндрюс Роб Эдвардс
Сергей Турчак Источник: Instagram
