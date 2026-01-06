Англия06 января 2026, 18:47 |
72
0
Росеньор и другие. Пять действующих тренеров команд АПЛ, игравших в лиге
Наставник Челси занимает в этой пятерке третье место по количеству сыгранных матчей в АПЛ
06 января 2026, 18:47 |
72
0
Новый главный тренер Челси Лиам Росеньор стал 5-м действующим тренером команды АПЛ, который в свое время выступал как игрок в лиге.
Англичанин сыграл 141 матч в Премьер-лиге, выступая за Брайтон, Халл Сити, Рединг и Фулхэм.
Большее количество матчей, чем Росеньор, в АПЛ в качестве игроков сыграли главный тренер Бернли Скотт Паркер (368) и наставник Арсенала Микель Артета (284).
Действующие тренеры команд АПЛ по количеству сыгранных матчей в АПЛ в качестве игроков
- 368 – Скотт Паркер (Фулхэм, Тоттенхэм Хотспур, Вест Хэм Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед, Челси и Чарльтон)
- 284 – Микель Артета (Арсенал, Эвертон)
- 141 – Лиам Росеньор (Брайтон, Халл Сити, Рединг, Фулхэм)
- 85 – Кейт Эндрюс (Вест Бромвич, Блэкберн Роверс, Вулверхэмптон)
- 10 – Роб Эдвардс (Блэкпул, Астон Вилла)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 06 января 2026, 03:10 0
Команда узнала всех соперников на ЧМ-2026
Футбол | 06 января 2026, 18:56 0
Кауан Элиас привлекеат внимание «Фламенго»
Футбол | 06.01.2026, 16:26
Хоккей | 06.01.2026, 07:25
Футбол | 06.01.2026, 09:11
Комментарии 0
Популярные новости
05.01.2026, 10:59 1
04.01.2026, 20:09 6
06.01.2026, 07:24
04.01.2026, 23:59 25
06.01.2026, 08:58 4
05.01.2026, 05:02 1
06.01.2026, 07:48 4