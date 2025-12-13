Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: экс-игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане
Другие новости
13 декабря 2025, 04:59 | Обновлено 13 декабря 2025, 05:18
30
0

Источник: экс-игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане

Тарас Качараба может перейти из словацкого ДАК 1904 в Актобе

13 декабря 2025, 04:59 | Обновлено 13 декабря 2025, 05:18
30
0
Источник: экс-игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане
ДАК 1904. Тарас Качараба

Казахстанский Актобе заинтересован в подписании украинского центрального защитника Тараса Качарабы.

30-летний футболист сейчас выступает за словацкий клуб ДАК 1904, а ранее защищал цвета чешской Славии, с которой становился чемпионом Чехии (2020/21) и дважды выигрывал национальный кубок (2020/21, 2022/23).

В Украине Качараба играл за молодежную команду донецкого Шахтера, а также за Говерлу Ужгород и Зирку Кропивницкий.

Рост защитника составляет 189 см. В 2021 году он дебютировал в составе национальной сборной Украины, за нее провел 3 матча, еще 13 поединков сыграл за молодежную сборную U-21.

В текущем сезоне чемпионата Словакии Качараба принял участие в 13 матчах и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро, по данным Transfermarkt.

По теме:
Источник: молодой игрок Руха может продолжить карьеру в Карпатах
С харьковского Металлиста снят один из трансферных банов
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ расторг контракт с форвардом
Тарас Качараба ДАК 1904 Дунайска Стреда Актобе трансферы чемпионат Словакии по футболу чемпионат Казахстана по футболу
Николай Степанов Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12 декабря 2025, 06:51 18
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы

Горняки гарантировали себе путевку в плей-офф ЛК, а Динамо вылетело

Украинский форвард неожиданно близок к трансферу в клуб Ла Лиги
Футбол | 13 декабря 2025, 02:02 0
Украинский форвард неожиданно близок к трансферу в клуб Ла Лиги
Украинский форвард неожиданно близок к трансферу в клуб Ла Лиги

Сикан может продолжить карьеру в «Овьедо»

Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Футбол | 12.12.2025, 20:10
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Футбол | 12.12.2025, 11:17
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
Футбол | 12.12.2025, 21:13
Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 6
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем