Источник: экс-игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане
Тарас Качараба может перейти из словацкого ДАК 1904 в Актобе
Казахстанский Актобе заинтересован в подписании украинского центрального защитника Тараса Качарабы.
30-летний футболист сейчас выступает за словацкий клуб ДАК 1904, а ранее защищал цвета чешской Славии, с которой становился чемпионом Чехии (2020/21) и дважды выигрывал национальный кубок (2020/21, 2022/23).
В Украине Качараба играл за молодежную команду донецкого Шахтера, а также за Говерлу Ужгород и Зирку Кропивницкий.
Рост защитника составляет 189 см. В 2021 году он дебютировал в составе национальной сборной Украины, за нее провел 3 матча, еще 13 поединков сыграл за молодежную сборную U-21.
В текущем сезоне чемпионата Словакии Качараба принял участие в 13 матчах и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро, по данным Transfermarkt.
