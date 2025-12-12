Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Салах провел разговор с тренером. Известно решение Ливерпуля
Англия
12 декабря 2025, 21:10 | Обновлено 12 декабря 2025, 21:36
Салах провел разговор с тренером. Известно решение Ливерпуля

Мохамед возвращается в заявку

Салах провел разговор с тренером. Известно решение Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах в пятницу встретился и провел разговор с наставником Арне Слотом. По итогам их диалога египетский форвард возвращается в состав команды.

Салаха включили в заявку на матч АПЛ против Брайтона.

Мохамед после минувшего матча чемпионата против Лидса (3:3) раскритиковал тренера, заявив, что должен получать больше игрового времени, учитывая заслуги перед командой.

Это вызвало реакцию Слота, который не включил игрока в заявку на встречу Лиги чемпионов.

Салах в четырех кряду матчах не выходил в стартовом составе, а Ливерпуль имеет проблемы в первой половине сезона.

Иван Зинченко
