Лига конференций
12 декабря 2025, 14:35 | Обновлено 12 декабря 2025, 14:58
Шахтер установил украинский рекорд в еврокубках

Гостевая беспроигрышная серия горняков в еврокубках достигла 7 матчей

Шахтер установил украинский рекорд в еврокубках

«Шахтер», взяв верх над «Хамрун Спартанс» (2:0), продлил свою беспроигрышную серию на чужих полях в еврокубках до 7 матчей – 5 побед и 2 ничьи. Тем самым горняки установили новый украинский рекорд в еврокубковых турнирах. Последний раз оранжево-черные в гостях уходили с поля побежденными 29 января 2025 года, когда в основном турнире Лиги чемпионов уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3.

К слову, на выезле «Шахтер» отпраздновал уже 4-ю викторию кряду. И до повторения своего же украинского рекорда 8-летней давности, горнякам нужна всего еще одна победа над хозяевами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые беспроигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Период

Тренер

7* (+5=2)

Шахтер

17.07.2025 - 11.12.2025

Арда ТУРАН

6 (+5=1)

Металлист

25.08.2011 - 15.03.2012

Мирон МАРКЕВИЧ

6 (+4=2)

Шахтер

16.04.2009 - 05.11.2009

Мирча ЛУЧЕСКУ

6 (+3=3)

Металлист

30.07.2009 - 16.12.2010

Мирон МАРКЕВИЧ

6 (+3=3)

Шахтер

01.10.2019 - 21.10.2020

Луиш КАШТРУ

6 (+2=4)

Динамо

23.08.1985 - 14.03.1987

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

5 (+5=0)

Шахтер

18.08.2016 - 16.02.2017

Паулу ФОНСЕКА

5 (+3=2)

Динамо

20.09.1967 - 13.09.1972

Виктор МАСЛОВ (4),

Александр СЕВИДОВ (1)

5 (+2=3)

Динамо

19.09.1990 - 06.11.1991

Анатолий ПУЗАЧ

* серия не закончена.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Для футбола Костюка Динамо нужны другие игроки»
«Реализация – это ужас». Реакция болельщиков на победу Шахтера
Юбилей Шахтер отметил победой над Хамрун Спартанс
цифры и факты Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
