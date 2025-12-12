Шахтер установил украинский рекорд в еврокубках
Гостевая беспроигрышная серия горняков в еврокубках достигла 7 матчей
«Шахтер», взяв верх над «Хамрун Спартанс» (2:0), продлил свою беспроигрышную серию на чужих полях в еврокубках до 7 матчей – 5 побед и 2 ничьи. Тем самым горняки установили новый украинский рекорд в еврокубковых турнирах. Последний раз оранжево-черные в гостях уходили с поля побежденными 29 января 2025 года, когда в основном турнире Лиги чемпионов уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3.
К слову, на выезле «Шахтер» отпраздновал уже 4-ю викторию кряду. И до повторения своего же украинского рекорда 8-летней давности, горнякам нужна всего еще одна победа над хозяевами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые беспроигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Тренер
|
7* (+5=2)
|
Шахтер
|
17.07.2025 - 11.12.2025
|
Арда ТУРАН
|
6 (+5=1)
|
Металлист
|
25.08.2011 - 15.03.2012
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
6 (+4=2)
|
Шахтер
|
16.04.2009 - 05.11.2009
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
6 (+3=3)
|
Металлист
|
30.07.2009 - 16.12.2010
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
6 (+3=3)
|
Шахтер
|
01.10.2019 - 21.10.2020
|
Луиш КАШТРУ
|
6 (+2=4)
|
Динамо
|
23.08.1985 - 14.03.1987
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
5 (+5=0)
|
Шахтер
|
18.08.2016 - 16.02.2017
|
Паулу ФОНСЕКА
|
5 (+3=2)
|
Динамо
|
20.09.1967 - 13.09.1972
|
Виктор МАСЛОВ (4),
|
|
|
|
Александр СЕВИДОВ (1)
|
5 (+2=3)
|
Динамо
|
19.09.1990 - 06.11.1991
|
Анатолий ПУЗАЧ
* серия не закончена.
