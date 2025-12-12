Шахтер установил украинский рекорд в еврокубках

«Шахтер», взяв верх над «Хамрун Спартанс» (2:0), продлил свою беспроигрышную серию на чужих полях в еврокубках до 7 матчей – 5 побед и 2 ничьи. Тем самым горняки установили новый украинский рекорд в еврокубковых турнирах. Последний раз оранжево-черные в гостях уходили с поля побежденными 29 января 2025 года, когда в основном турнире Лиги чемпионов уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3.

К слову, на выезле «Шахтер» отпраздновал уже 4-ю викторию кряду. И до повторения своего же украинского рекорда 8-летней давности, горнякам нужна всего еще одна победа над хозяевами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые беспроигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Период Тренер 7* (+5=2) Шахтер 17.07.2025 - 11.12.2025 Арда ТУРАН 6 (+5=1) Металлист 25.08.2011 - 15.03.2012 Мирон МАРКЕВИЧ 6 (+4=2) Шахтер 16.04.2009 - 05.11.2009 Мирча ЛУЧЕСКУ 6 (+3=3) Металлист 30.07.2009 - 16.12.2010 Мирон МАРКЕВИЧ 6 (+3=3) Шахтер 01.10.2019 - 21.10.2020 Луиш КАШТРУ 6 (+2=4) Динамо 23.08.1985 - 14.03.1987 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 5 (+5=0) Шахтер 18.08.2016 - 16.02.2017 Паулу ФОНСЕКА 5 (+3=2) Динамо 20.09.1967 - 13.09.1972 Виктор МАСЛОВ (4), Александр СЕВИДОВ (1) 5 (+2=3) Динамо 19.09.1990 - 06.11.1991 Анатолий ПУЗАЧ

* серия не закончена.