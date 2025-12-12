Решающий момент: Слот и Салах проведут личный разговор

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что проведет личный разговор с Мохамедом Салахом, по итогам которого будет решать дальнейшие действия:

«Я сегодня поговорю с Мо, и от этого будет зависеть, как дальше.

Мне нужна беседа именно с ним, и в следующий раз, когда я буду говорить о Мо, это будет с ним, а не здесь. Больше мне добавить нечего. Сегодня поговорю с ним, и результат определит, как все будет выглядеть завтра.

Можно пробовать разными способами, но я уже сказал: в следующий раз, когда буду говорить о нем, это будет с ним. Думаю, с тех пор было много разговоров между его представителями и нашими. Извинение? Обычно я бы сказал, что у вас уже было три вопроса…»