Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 декабря 2025, 11:53 | Обновлено 12 декабря 2025, 11:55
Решающий момент: Слот и Салах проведут личный разговор

Результат встречи определит дальнейшие действия

Решающий момент: Слот и Салах проведут личный разговор
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что проведет личный разговор с Мохамедом Салахом, по итогам которого будет решать дальнейшие действия:

«Я сегодня поговорю с Мо, и от этого будет зависеть, как дальше.

Мне нужна беседа именно с ним, и в следующий раз, когда я буду говорить о Мо, это будет с ним, а не здесь. Больше мне добавить нечего. Сегодня поговорю с ним, и результат определит, как все будет выглядеть завтра.

Можно пробовать разными способами, но я уже сказал: в следующий раз, когда буду говорить о нем, это будет с ним. Думаю, с тех пор было много разговоров между его представителями и нашими. Извинение? Обычно я бы сказал, что у вас уже было три вопроса…»

После скандального заявления по завершении матча с «Лидсом» (3:3) Салах не попал в заявку на игру с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 13 декабря в 17:00 в рамках 16-го тура АПЛ против «Брайтона».

Мохамед Салах Ливерпуль Арне Слот Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: The Guardian
